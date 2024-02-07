ميريام فارس ترافق ابنها إلى المدرسة... والجمهور يسأل: لماذا تخفي وجه جايدن؟

ميريام فارس ترافق ابنها إلى المدرسة... والجمهور يسأل: لماذا تخفي وجه جايدن؟

عبر خاصيّة القصص القصيرة، ظهرت الفنانة اللبنانيّة ميريام فارس وهي ترافق ابنها جايدن إلى المدرسة.

وسرعان ما نال الفيديو إعجاب روّاد الانترنت، وأثنى البعض على أن ميريام فارس تحافظ على التوازن بين عملها وواجباتها العائليّة.

وتساءل آخرون: لماذا تحرص ميريام فارس دائماً على إخفاء وجه ابنها جايدن في منشوراتها؟