الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ميريام فارس ترافق ابنها إلى المدرسة... والجمهور يسأل: لماذا تخفي وجه جايدن؟
فنّ
2024-02-07 | 06:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ميريام فارس ترافق ابنها إلى المدرسة... والجمهور يسأل: لماذا تخفي وجه جايدن؟
ميريام فارس ترافق ابنها إلى المدرسة... والجمهور يسأل: لماذا تخفي وجه جايدن؟
عبر خاصيّة القصص القصيرة، ظهرت الفنانة اللبنانيّة ميريام فارس وهي ترافق ابنها جايدن إلى المدرسة.
وسرعان ما نال الفيديو إعجاب روّاد الانترنت، وأثنى البعض على أن ميريام فارس تحافظ على التوازن بين عملها وواجباتها العائليّة.
وتساءل آخرون: لماذا تحرص ميريام فارس دائماً على إخفاء وجه ابنها جايدن في منشوراتها؟
آخر الأخبار
فنّ
ميريام فارس
ابن
التالي
أحمد سعد يتلقّى منزلاً كهدية في الرياض... "واحد من سلسلة عطاءات المملكة" (صور)
مقتطفات من عيد ميلاد نادين نسيب نجيم... فيديو مليء بالحبّ والمشاعر الصادقة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
06:21
"زوجي خاني وترك ابنو بالغرفة ونزل".... شروق تفضح دكتور فود: خانها مع هذه التيكتوكر اللبنانية ومنتجاته "معفنة"؟! (فيديو)
منوعات
06:21
"زوجي خاني وترك ابنو بالغرفة ونزل".... شروق تفضح دكتور فود: خانها مع هذه التيكتوكر اللبنانية ومنتجاته "معفنة"؟! (فيديو)
0
منوعات
2024-02-06
ما فعلته هذه الجدة بحفيدتها لا يُصدّق... والأم مصدومة من التحوّل الصادم في مظهر ابنتها! (فيديو)
منوعات
2024-02-06
ما فعلته هذه الجدة بحفيدتها لا يُصدّق... والأم مصدومة من التحوّل الصادم في مظهر ابنتها! (فيديو)
0
فنّ
2024-02-06
طوني بارود وكريستينا صوايا يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما... "أوّل مرّة منعيّد بعاد من 19 سنة"
فنّ
2024-02-06
طوني بارود وكريستينا صوايا يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما... "أوّل مرّة منعيّد بعاد من 19 سنة"
0
منوعات
2024-02-06
"عدوى في الجهاز التنفسي" تجتاج كليّة عسكرية في هذا البلد... ابن الـ18 سنة كان أول ضحية والمئات بخطر وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-02-06
"عدوى في الجهاز التنفسي" تجتاج كليّة عسكرية في هذا البلد... ابن الـ18 سنة كان أول ضحية والمئات بخطر وهذه التفاصيل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
07:44
نجمة "التفاح الحرام" تستعرض حملها في صور مميزة... ما هو جنس الجنين؟ (صور)
فنّ
07:44
نجمة "التفاح الحرام" تستعرض حملها في صور مميزة... ما هو جنس الجنين؟ (صور)
0
فنّ
07:06
المنشور الأوّل لدنيا بطمة بعد إلقاء القبض عليها وسجنها
فنّ
07:06
المنشور الأوّل لدنيا بطمة بعد إلقاء القبض عليها وسجنها
0
فنّ
07:02
أحمد سعد يتلقّى منزلاً كهدية في الرياض... "واحد من سلسلة عطاءات المملكة" (صور)
فنّ
07:02
أحمد سعد يتلقّى منزلاً كهدية في الرياض... "واحد من سلسلة عطاءات المملكة" (صور)
0
فنّ
06:54
مقتطفات من عيد ميلاد نادين نسيب نجيم... فيديو مليء بالحبّ والمشاعر الصادقة
فنّ
06:54
مقتطفات من عيد ميلاد نادين نسيب نجيم... فيديو مليء بالحبّ والمشاعر الصادقة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-02-05
البنتاغون: من المرجح أن ضربات الجمعة بالعراق وسوريا أسفرت عن سقوط قتلى
أخبار دولية
2024-02-05
البنتاغون: من المرجح أن ضربات الجمعة بالعراق وسوريا أسفرت عن سقوط قتلى
0
أخبار دولية
08:18
الجيش الأردني يقتل ثلاثة مهربي مخدرات في إشتباك على الحدود مع سوريا
أخبار دولية
08:18
الجيش الأردني يقتل ثلاثة مهربي مخدرات في إشتباك على الحدود مع سوريا
0
أخبار لبنان
2024-02-06
كهرباء لبنان: إلغاء بدل التأهيل والـ20 % المضافة على سعر صيرفة وامكان تسديدها بالدولار
أخبار لبنان
2024-02-06
كهرباء لبنان: إلغاء بدل التأهيل والـ20 % المضافة على سعر صيرفة وامكان تسديدها بالدولار
0
منوعات
11:46
الأم البطلة... حاولت إنقاذ أطفالها من حريق للحظة الأخيرة ولكن!
منوعات
11:46
الأم البطلة... حاولت إنقاذ أطفالها من حريق للحظة الأخيرة ولكن!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:52
"أمل" تشيّع عناصرها في صور وحزب الله ينعى المزيد من الشهداء... ما جديد الميدان الجنوبي؟
تقارير نشرة الاخبار
07:52
"أمل" تشيّع عناصرها في صور وحزب الله ينعى المزيد من الشهداء... ما جديد الميدان الجنوبي؟
0
أخبار دولية
07:26
رئيسي: حضور أميركا في العراق وسوريا وأفغانستان يزعزع أمن المنطقة
أخبار دولية
07:26
رئيسي: حضور أميركا في العراق وسوريا وأفغانستان يزعزع أمن المنطقة
0
أخبار لبنان
06:23
المطارنة الموارنة شجبوا التعرض للراعي: المطلوب السهر على المنطقة الحدودية
أخبار لبنان
06:23
المطارنة الموارنة شجبوا التعرض للراعي: المطلوب السهر على المنطقة الحدودية
0
أخبار دولية
04:52
بعد رد "حماس" على "اتفاقية الاطار"... ما هو الجواب الاولي لاسرائيل؟
أخبار دولية
04:52
بعد رد "حماس" على "اتفاقية الاطار"... ما هو الجواب الاولي لاسرائيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
البطريرك العلاّمة إسطفان الدويهي... على طريق القداسة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
البطريرك العلاّمة إسطفان الدويهي... على طريق القداسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ملايين الإثراء غير المشروع لضباط أمنيين إلى الواجهة من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ملايين الإثراء غير المشروع لضباط أمنيين إلى الواجهة من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أرقام الإصابات بالسرطان إلى ارتفاع في السنوات المقبلة... فكيف نتجنب الإصابة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أرقام الإصابات بالسرطان إلى ارتفاع في السنوات المقبلة... فكيف نتجنب الإصابة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل دخلت حركة أمل مسرح عمليات الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل دخلت حركة أمل مسرح عمليات الجنوب؟
0
أخبار دولية
13:33
ماذا يفعل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في المنطقة للمرة الخامسة؟
أخبار دولية
13:33
ماذا يفعل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في المنطقة للمرة الخامسة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:25
نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية
أخبار لبنان
12:25
نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية
2
منوعات
06:21
"زوجي خاني وترك ابنو بالغرفة ونزل".... شروق تفضح دكتور فود: خانها مع هذه التيكتوكر اللبنانية ومنتجاته "معفنة"؟! (فيديو)
منوعات
06:21
"زوجي خاني وترك ابنو بالغرفة ونزل".... شروق تفضح دكتور فود: خانها مع هذه التيكتوكر اللبنانية ومنتجاته "معفنة"؟! (فيديو)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ملايين الإثراء غير المشروع لضباط أمنيين إلى الواجهة من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ملايين الإثراء غير المشروع لضباط أمنيين إلى الواجهة من جديد
4
خبر عاجل
12:30
وزير الخارجية القطري: تسلمنا ردًا من حماس بشأن الإتفاق الإطاري يتضمن ملاحظات وفي مجمله إيجابي
خبر عاجل
12:30
وزير الخارجية القطري: تسلمنا ردًا من حماس بشأن الإتفاق الإطاري يتضمن ملاحظات وفي مجمله إيجابي
5
خبر عاجل
13:42
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: 31 من الرهائن المتبقين في غزة لقوا حتفهم
خبر عاجل
13:42
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: 31 من الرهائن المتبقين في غزة لقوا حتفهم
6
خبر عاجل
11:25
البيت الأبيض: الولايات المتحدة تلقت ردا إيجابيا من السعودية وإسرائيل ترغب في مواصلة المناقشات الخاصة بتطبيع العلاقات
خبر عاجل
11:25
البيت الأبيض: الولايات المتحدة تلقت ردا إيجابيا من السعودية وإسرائيل ترغب في مواصلة المناقشات الخاصة بتطبيع العلاقات
7
حال الطقس
00:28
طقس مستقر حتى يوم الجمعة... والأمطار عائدة
حال الطقس
00:28
طقس مستقر حتى يوم الجمعة... والأمطار عائدة
8
منوعات
12:09
رسمت وشماً بين ثدييها لكنها منزعجة من النتيجة... وهذا ما فعله معها فنان الوشم! (صورة)
منوعات
12:09
رسمت وشماً بين ثدييها لكنها منزعجة من النتيجة... وهذا ما فعله معها فنان الوشم! (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More