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هل أدّى مسلسل "هانا مونتانا" إلى انفصال والدي بطلته الشهيرة؟

فنّ
2024-02-09 | 11:44
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هل أدّى مسلسل &quot;هانا مونتانا&quot; إلى انفصال والدي بطلته الشهيرة؟
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هل أدّى مسلسل "هانا مونتانا" إلى انفصال والدي بطلته الشهيرة؟

ظهرت والدة مايلي سايروس مؤخرًا في برنامج Call Her Daddy الأميركي، حيث كشفت كيف ساعدت زوجها السابق بيلي راي سايروس في الحصول على دوره في المسلسل الشهير الناجح على قناة ديزني "هانا مونتانا".
 
واستذكرت تيش قائلةً: "لقد قام بأداء أغنية Achy Breaky Heart ولم ينجح في أي شيء آخر" في إشارة إلى أغنية بيلي راي المنفردة عام 1992.
 
وأضافت "ثم أحضرتُ مايلي لتجربة أداء دور هانا وقد حصلت عليها. قال أحد مديري فريق التمثيل حينها: "آه، من المؤسف أننا لا نستطيع تحمل تكاليف والدها الحقيقي". فقلت له: "ربما يمكنك ذلك".
 
وأوضحت أن بيلي راي كان يصور برنامجًا تلفزيونيًا مختلفًا في تورونتو، حيث كانت تعيش العائلة في ذلك الوقت. وتتطلب وظيفة مايلي الجديدة في ديزني أن تنتقل تيش إلى لوس أنجلوس لتكون معها، وقد "أجهدتها" فكرة تقسيم عائلتها.
 
وانتهى الأمر ببيلي راي بالانضمام إلى ابنته في مسلسل هانا مونتانا، الذي استمر من عام 2006 إلى عام 2011. ولعب دور والدها، روبي راي ستيوارت، الذي ساعدها على إخفاء هويتها كنجمة البوب بينما كانت تحاول العيش كمراهقة عادية في ماليبو.
 
وبعد فترة وجيزة من انتهاء المسلسل، قال بيلي راي لمجلة GQ أن هذا العمل التمثيلي "دمر" عائلته.
 
حتى أنه اعترف بأنه كان يتمنى عدم المشاركة فيه أبداً، على الرغم من أنه ساعد في إطلاق مسيرة ابنته المهنية. وقال "أنا أكره أن أقول ذلك، ولكن نعم، أنا أعني ذلك. إن وجود عائلتي هنا وأن يكون الجميع بخير وآمن وسليم وسعيد وطبيعي، سيكون أمرًا رائعًا. سأمحو كل ذلك في ثانية إذا استطعت".
 
وبدورها، نفت تيش أن يكون المسلسل السبب وراء تفكيك عائلتها، وقالت: "لا على الإطلاق، أعتقد فقط أنه كان يمرّ بمحنة معينة".
 

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