رامي عيّاش و جينيفير لوبيز معًا في دبي لهذا السبب

رامي عيّاش و جينيفير لوبيز معًا في دبي لهذا السبب



سيفتتح غدا البوب ستار رامي عياش والنجمة العالمية جنيفر لوبيز، السبت، في العاشر من الشهر الجاري، أحد الفنادق في دبي.



كان قد توجه اليوم البوب ستار الى دبي برفقة زوجته مصمّمة الأزياء داليدا عيّاش للمشاركة في الاحتفالية الضخمة غدًا في دبي.



ليس غريبا اختيار رامي عيّاش مع جنيفر لوبيز لهذه الاحتفالية الكبيرة والتي سيكون لها وقعها الخاص لما يمثّله النجمَين من جماهيريّة مميزة في الوطن العربي والعالم.