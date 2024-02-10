صفاء سلطان أمضت 6 أيام في العناية المشددة... فهل تخطّت مرحلة الخطر؟

صفاء سلطان أمضت 6 أيام في العناية المشددة... فهل تخطّت مرحلة الخطر؟

تعرّضت الممثلة الأردنية صفاء سلطان لوعكةٍ صحيّة نُقلت على إثرها إلى العناية المشددة في مستشفى السلط ثم المستشفى السعودي.

وبعد مرور 6 أيام على تواجدها في العناية المشدّدة، طمأنت صفاء سلطان الجمهور على صحّتها، مؤكّدةً أنها تجاوزت حالة الخطر.

ووجّهت صفاء سلطان الشكر للكوادر الطبية التي تابعت حالتها، كما توجّهت إلى جمهورها بعبارة "أنا بخير وأتمتع الآن بصحّة جيّدة".