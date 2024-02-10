صلاة إليسا في عيد مار مارون: نقاوم الأشرار اللي عم بيهدّدوا وجودنا

صلاة إليسا في عيد مار مارون: نقاوم الأشرار اللي عم بيهدّدوا وجودنا

تزامناً مع عيد مار مارون، أطلقت النجمة اللبنانيّة إليسا صلاة عبر حسابها على منصّة X.

وفي التفاصيل، دوّنت إليسا "إنت اللي علّمتنا الصبر بالمعاناة والصمود بالأرض، اعطينا بيوم عيدك إنو نستمر بمقاومتنا على كل الأشرار اللي عم يهددو وجودنا. كل عيد مار مارون وإنتو بخير".