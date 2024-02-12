كلمة ماجدة الرومي في أبو ظبي تشعل الإنترنت... وانقسام الرأي العام بين مؤيّد ومعارض (فيديو)

ليلة من ليالي العمر ⚘
بالحب والخير جمعتنا أبوظبي الحلوة ، التي تستقبلنا دائماً ب الضحكة و العمار والخضار
الذي يمجد الله ويكبر القلب ...
"الله يديمها على هذه الأرض الطيبة بركة ونعمة ويحفظه ويحفظ عزه ".#ماجدة_الرومي
في #ليالي_السعديات #أبوظبي #الامارات pic.twitter.com/Zfp5BeIrOX
— Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) February 11, 2024
ليلة من ليالي العمر ⚘
بالحب والخير جمعتنا أبوظبي الحلوة ، التي تستقبلنا دائماً ب الضحكة و العمار والخضار
الذي يمجد الله ويكبر القلب ...
"الله يديمها على هذه الأرض الطيبة بركة ونعمة ويحفظه ويحفظ عزه ".#ماجدة_الرومي
في #ليالي_السعديات #أبوظبي #الامارات pic.twitter.com/Zfp5BeIrOX