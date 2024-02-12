كلمة ماجدة الرومي في أبو ظبي تشعل الإنترنت... وانقسام الرأي العام بين مؤيّد ومعارض (فيديو)

كلمة ماجدة الرومي في أبو ظبي تشعل الإنترنت... وانقسام الرأي العام بين مؤيّد ومعارض (فيديو)

تعرّضت الفنانة اللبنانيّة ماجدة الرومي لهجوم شرس من قبل بعض روّاد الإنترنت، بسبب الكلمة الّتي ألقتها خلال الحفل الغنائي الّذي أحيته ضمن ليالي السعديات في أبو ظبي بالإمارات العربيّة المتحدة.

وجاء في كلمة السيدة ماجدة الرومي "اشتقنا لـ أبو ظبي الحلوة اللي كلشي فيها بيضحكلنا وبيستقبلنا بالإعمار والخضار اللي بيمجد الله وبيكبر القلب، الله يديمها على هالأرض الطيبة بركة ونعمة".

وأضافت الرومي قائلةً "جايين من لبنان، مطرح ما عم نعيش أبشع كوابيسنا بسبب الإجرام المقترَف في حقنا من قبل من يلي اسمهم منّا وفينا وهم مش هيك، ما فينا إلا ما نتوقف أمام الإنجازات اللي عم نشوفها كيف ما مشينا في هذا البلد الحبيب، منشوف بعيونا كيف العظماء بيعملوا الجنة على الأرض".

وسرعان ما تصدّر إسم ماجدة الرومي الترند على منصّة X في لبنان، بعدما تفاوتت التعليقات بين من اتّهم الرومي بالإساءة الى صورة لبنان وبين من اعتبر كلمتها واقعيّة.