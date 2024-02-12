هل عادت شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب بعد طلاقهما الثاني؟

هل عادت شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب بعد طلاقهما الثاني؟

روّج ناشطون على منصّات التواصل الاجتماعي لمعلومات مجهولة المصدر مفادها أن النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب قد عادت إلى الفنان حسام حبيب بعد طلاقهما للمرّة الثانية.

بدوره، وضع محامي شيرين عبد الوهاب هذه الأخبار ضمن إطار الشائعات، وأكّد أن وكيلته لم تتحدّث معه في هذا الشأن. وتابع "من الممكن أن يكون ما يتم تداوله مجرد شائعات أو عودة فنية فقط لا غير".