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هل ترفض سيرين عبد النور تقديم المشاهد الجريئة والقبلات في المسلسلات؟
فنّ
2024-02-12 | 06:37
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هل ترفض سيرين عبد النور تقديم المشاهد الجريئة والقبلات في المسلسلات؟
هل ترفض سيرين عبد النور تقديم المشاهد الجريئة والقبلات في المسلسلات؟
سُئلت الممثلة اللبنانيّة سيرين عبد النور عن رأيها بتقديم مشاهد القبلات في المسلسلات، فأجابت في حديثٍ لمجلة "لها" قائلةً "كممثلة لا يوجد لدي مشكلة. بالنسبة لي الممثل يختار هل يقدم هذه المشاهد أو لا، لكن أنا أرفض تقديم المشاهد الجريئة، أولاً لأن زوجي فريد لا يحب هذه المشاهد، وحتى قبل زواجي والدي لا يحب هذه التفاصيل".
وأضافت سيرين عبد النور "الفن في حد ذاته جريء ولا بد من تقديم قصص جديدة للجمهور، والمشاهد هو من يختار أي عمل سيشاهده، واليوم لدينا أشخاص كثيرون تختلف آراؤهم، هناك من يحب الأكشن وهناك من يحب الرومانسي والفنان عليه أن يقدم كل شيء، هناك من يحب القصص الجريئة سواء في المواضيع أو بالتمثيل".
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