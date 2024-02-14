زواج محمود عامر في سنّ الـ 69... وفارق العمر بينه وبين زوجته يشعل الانترنت

زواج محمود عامر في سنّ الـ 69... وفارق العمر بينه وبين زوجته يشعل الانترنت

تصدّر إسم الممثل المصري محمود عامر محرّكات البحث في الساعات الماضية عقب الإعلان عن خبر زواجه في سنّ الـ 69 من سيدة تصغره كثيراً بالعمر.

وفي أوّل تعليق له على الانتقادات الّتي طالته عبر منصّات التواصل الاجتماعي، صرّح محمود عامر في مداخلةٍ ضمن برنامج "الخلاصة" مع الإعلامية هبة جلال عبر قناة "المحور" قائلاً "لم أفعل شيئاً خاطئاً، ولم أرتكب أي جرم، ولم أسئ يوماً الى أحد. من خلال موهبتي، حاولت نشر الطاقة الإيجابية حتى في أصعب ظروف حياتي".

وقالت زوجة الفنان محمود عامر "طول ما إحنا حابين بعض واخترنا بعض عن اقتناع مش مهم أي كلام سلبي".