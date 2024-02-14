هاندي ارتشيل تعايد حبيبها في عيد الحب... هل من زواج مرتقب؟ (صور)

هاندي ارتشيل تعايد حبيبها في عيد الحب... هل من زواج مرتقب؟ (صور)



نشرت الممثلة التركية الشهيرة هاندي ارتشيل صوراً عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الخاص على انستغرام، مع حبيبها هاكان صابانجي.



وكتبت على إحدى الصور: عيد ميلاد سعيد للفالنتاين الخاص بي".



وذكرت مصادر تركية غير مؤكدة أن الثنائي الذي كان على علاقة رومنسية منذ أشهر عدة، يستعد للزواج في الصيف المقبل.