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محترف ألباني يصمم أقنعة أشهر الكرنفالات العالمية

فنّ
2024-02-15 | 04:33
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محترف ألباني يصمم أقنعة أشهر الكرنفالات العالمية
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محترف ألباني يصمم أقنعة أشهر الكرنفالات العالمية

محترف ألباني يصمم أقنعة أشهر الكرنفالات العالمية

في حين تشهد مناطق كثيرة في العالم كرنفالات ومهرجانات، يضع أكثر من عشرين حرفياً داخل استوديو في شمال ألبانيا لمساتهم الاخيرة على مجموعة من الأقنعة الأنيقة التي يشتهر بها كرنفال البندقية، لاستخدامها في حفلات راقصة وأفلام وحفلات شوارع.

وفي كل عام، ينتج "فينيس آرت ماسك فاكتوري" في مدينة شكودر الألبانية أكثر من 20 ألف قناع مصنوع يدوياً، بما في ذلك 1700 قطعة فريدة أنتجها هذا العام وحده، ليستخدمها المحتفلون بالكرنفالات، من ريو دي جانيرو إلى طوكيو.

والعدد الأكبر من الأقنعة المصنوعة هذا الموسم نُقل عبر البحر الأدرياتيكي إلى مدينة البندقية الإيطالية، حيث يُخصص كرنفال هذا العام لـ"ماركو بولو"، أحد أكثر سكان المدينة شهرة مع احتفالات بمناسبة مرور 700 عام على وفاته.

ويقول "إدموند أنغوني"، المالك وكبير الفنانين في "فينيس آرت ماسك فاكتوري"، لوكالة فرانس برس "بالريش أو الدانتيل أو كريستال سواروفسكي، صُنعت أقنعة البندقية هذا العام لتجذب كل الأنظار بأناقتها المتلألئة".

ويمتلك أنغوني أيضاً ثمانية متاجر في البندقية حيث تباع إبداعاته، من أزياء وأقنعة مذهبة وفساتين فاخرة، بمبلغ يصل إلى 5000 يورو لكل منها.
 
ويُنحت كل نموذج جديد أولاً داخل قوالب من الطين، ثم يتم تنعيمه بطبقات من الورق المعجون، وتتضمن العملية ما يقرب من اثنتي عشرة مرحلة، وقد يستغرق الأمر أسابيع لإكمال قطعة واحدة.
 
ومنذ فتح أبوابه في عام 1997، أنتج استوديو أنغوني مئات الآلاف من الأقنعة، بينها تلك التي وُضعت في فيلم الإثارة الشهير للمخرج "ستانلي كوبريك" "أيز وايد شات"، من بطولة "نيكول كيدمان" و"توم كروز".

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