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صور جريئة تجمع سيلينا غوميز وحبيبها... "هو أفضل شيء حدث لي على الإطلاق"! (صور)
فنّ
2024-02-15 | 10:14
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صور جريئة تجمع سيلينا غوميز وحبيبها... "هو أفضل شيء حدث لي على الإطلاق"! (صور)
صور جريئة تجمع سيلينا غوميز وحبيبها... "هو أفضل شيء حدث لي على الإطلاق"! (صور)
أعلنت سيلينا غوميز عن حبها لصديقها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، في خاصية القصص على إنستغرام في عيد الحب.
وفي الصورة التي شاركتها، يجلس الثنائي بجانب بعضهما البعض ويخرجان ألسنتهما أمام الكاميرا. وتومض غوميز، البالغة من العمر 31 عامًا، أيضًا بعلامة السلام وهي تتكئ على كتف بلانكو، بينما يرفع إصبعين إلى شفتيه.
وكتبت فوق الصورة مع قلب أبيض: "أحبك".
وتأتي هذه الصورة بعد يومين فقط من نشرها صورة جريئة على إنستغرام تظهرها مع بلانكو، 35 عامًا، وفق ما نقل موقع
Page Six
.
وفي إحدى الصور يقوم بلانكو بتقبيل كتفها من الخلف بينما يلف ذراعه حولها ويمسك بصدرها.
وبدت وكأنها تستمتع بهذه الحركة الموحية، حيث كان رأسها موجهًا نحوه وهي تبتسم.
وأظهرت صورتان أخريان الزوجين السعيدين وهما يحتضنان بعضهما في المطبخ.
والجدير بالذكر أن غوميز لديها عرض طبخ ناجح للغاية، "Selena + Chef"، على Hulu، بينما من المقرر أن يصدر بلانكو كتاب الطبخ الأول له في نيسان المقبل.
واجتمع الثنائي الموهوب لأول مرة في الصيف الفائت، وظهرت علاقتهما لأول مرة عبر سلسلة من التعليقات على انستغرام في كانون الأول 2023.
وفي ذلك الوقت، وصفت غوميز حبيبها بأنه "أفضل شيء حدث لها على الإطلاق" وقالت إنه يعاملها "أفضل من أي إنسان على هذا الكوكب".
ولم يخجلا من إظهار حبهما منذ ذلك الحين، حيث شاركت غوميز بفخر العديد من الصور المحببة مع رجلها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر القليلة الفائتة.
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سيلينا
غوميز
وحبيبها...
"هو
الإطلاق"!
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