صور جريئة تجمع سيلينا غوميز وحبيبها... "هو أفضل شيء حدث لي على الإطلاق"! (صور)

صور جريئة تجمع سيلينا غوميز وحبيبها... "هو أفضل شيء حدث لي على الإطلاق"! (صور)



أعلنت سيلينا غوميز عن حبها لصديقها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، في خاصية القصص على إنستغرام في عيد الحب.



وفي الصورة التي شاركتها، يجلس الثنائي بجانب بعضهما البعض ويخرجان ألسنتهما أمام الكاميرا. وتومض غوميز، البالغة من العمر 31 عامًا، أيضًا بعلامة السلام وهي تتكئ على كتف بلانكو، بينما يرفع إصبعين إلى شفتيه.



وكتبت فوق الصورة مع قلب أبيض: "أحبك".





وتأتي هذه الصورة بعد يومين فقط من نشرها صورة جريئة على إنستغرام تظهرها مع بلانكو، 35 عامًا، وفق ما نقل موقع



وفي إحدى الصور يقوم بلانكو بتقبيل كتفها من الخلف بينما يلف ذراعه حولها ويمسك بصدرها.



وبدت وكأنها تستمتع بهذه الحركة الموحية، حيث كان رأسها موجهًا نحوه وهي تبتسم. وتأتي هذه الصورة بعد يومين فقط من نشرها صورة جريئة على إنستغرام تظهرها مع بلانكو، 35 عامًا، وفق ما نقل موقع Page Six وفي إحدى الصور يقوم بلانكو بتقبيل كتفها من الخلف بينما يلف ذراعه حولها ويمسك بصدرها.وبدت وكأنها تستمتع بهذه الحركة الموحية، حيث كان رأسها موجهًا نحوه وهي تبتسم.