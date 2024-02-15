طلاق جديد يضرب الوسط الفنّي المصري... رسمياً في عيد الحبّ!

طلاق جديد يضرب الوسط الفنّي المصري... رسمياً في عيد الحبّ!

شهد الوسط الفنّي المصري على حالة طلاق جديدة في الساعات الماضية، ونال الخبر انتشاراً واسعاً لأنه تزامن مع حلول عيد الحبّ.

في التفاصيل، أعلنت الفنانة المصريّة شيري عادل انفصالها رسمياً بالقول "تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود كل الاحترام بيننا. ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته".

بدوره، كتب الفنان طارق صبري منشوراً مطابقاً، وختم بعبارة "ربنا يكتب الخير لينا إحنا الإثنين".