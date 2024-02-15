تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب في بيروت يغضب اللبنانيين.. ومطالبات بمقاطعة الحفل وإلغائه

تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب في بيروت يغضب اللبنانيين.. ومطالبات بمقاطعة الحفل وإلغائه

أشعل خبر تأجيل حفل النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب في بيروت مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب بغضب عدد كبير من اللبنانيين.

واعتبر بعض روّاد الانترنت أن قرار شيرين عبد الوهاب بتأجيل حفلها يُعتبر قلّة تقدير لجمهورها اللبناني، فانطلقت حملة لمقاطعة الحفل وإلغائه، ودشّن البعض هاشتاغ "الغاء حفل شيرين عبد الوهاب" عبر منصّة X.