ميس حمدان تطالب بعقد زواج مؤقت: "نتزوّج شوية ونطلّق شوية"

ميس حمدان تطالب بعقد زواج مؤقت: "نتزوّج شوية ونطلّق شوية"

أثارت الممثلة الأردنيّة ميس حمدان جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الحديث عن تأييدها لعقد زواج مؤقت.

وفي التفاصيل، صرّحت ميس حمدان "أنا مش مع فكرة أن أكون سينغل أو متزوجة، يا ريت نتزوّج شوية ونطلّق شوية".

وأضافت حمدان قائلةً "نعمل عقد متجدّد كل ثلاث سنين ولكن برضا الطرفين لو حابين يكملوا يكملوا".