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نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)
فنّ
2024-02-15 | 16:49
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نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)
نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)
بدت كريستين ستيوارت صادمة - وبعيدة كل البعد عن عصر "بيلا سوان" - حيث ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية لالتقاط صورة "غير خاضعة للرقابة".
وظهرت نجمة توايلايت، البالغة من العمر 33 عامًا، على غلاف مجلة رولينغ ستون، حيث ارتدت سترة جلدية مفتوحة – مكتملة بأهداب وأطواق ذهبية – على كتفيها، لكنها تركتها مفتوحة عند الخصر لإظهار لمحة جانبية من صدرها.
ومن الواضح أن كريستين لم تكن ترتدي حمالة صدر تحتها، وغطت نفسها بملابس داخلية بيضاء، ووضعت يدها اليمنى في حزام الخصر للحصول على لقطة فاضحة للغاية بينما ركزت نظرتها مباشرة على عدسة الكاميرا.
وأظهرت كريستين الوشم على ذراعيها، ووقفت بجانب رف من الأدوات على أحد الجدران.
وترك هذا الزي فخذيها النحيفين وبطنها ظاهرين بالكامل، لكن لا يبدو أن كريستين تمانع الأمر، وفق ما نقل موقع
دايلي ستار
.
وكان العنوان الرئيسي لجلسة التصوير الخاصة بها هو "كريستين ستيوارت: غير خاضعة للرقابة"، واعترفت خلال المقابلة بأن الشيء الوحيد الذي ترفض التحدث عنه هو علاقتها السابقة مع النجم المشارك في توايلايت روبرت باتينسون.
وقالت: "لا يمكنني أنا وروب الاستمرار في الحديث عن هذا الأمر، لأنه غريب جدًا".
وأعلنت كريستين عن مثليتها الجنسية في حلقة 2017 من Saturday Night Live ولم تنظر إلى الوراء منذ أن استقرت مع خطيبتها ديلان ماير.
والتقت كريستين بخطيبتها ديلان لأول مرة أثناء تصوير فيلم في عام 2013، لكنها لم تؤكد علاقتهما الرومانسية حتى عام 2019. وشوهدت كريستين وهي تعانق ديلان في مدينة نيويورك بعد فترة وجيزة من انفصالها عن صديقتها السابقة ستيلا ماكسويل. لقد واعدت أيضًا مصممة الأزياء سارة دينكين واستمتعت برحلة قصيرة مع روبرت ساندرز بينما كانت لا تزال تواعد باتينسون.
إن وضع يد واحدة في حزام الوقاية الخاص بها ليس هو أبعد ما تريد ستيوارت أن تقوم به.
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