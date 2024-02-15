الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)

فنّ
2024-02-15 | 16:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نجمة &quot;توايلايت&quot; تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)

نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)

بدت كريستين ستيوارت صادمة - وبعيدة كل البعد عن عصر "بيلا سوان" - حيث  ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية لالتقاط صورة "غير خاضعة للرقابة".

وظهرت نجمة توايلايت، البالغة من العمر 33 عامًا، على غلاف مجلة رولينغ ستون، حيث ارتدت سترة جلدية مفتوحة – مكتملة بأهداب وأطواق ذهبية – على كتفيها، لكنها تركتها مفتوحة عند الخصر لإظهار لمحة جانبية من صدرها.

ومن الواضح أن كريستين لم تكن ترتدي حمالة صدر تحتها، وغطت نفسها بملابس داخلية بيضاء، ووضعت يدها اليمنى في حزام الخصر للحصول على لقطة فاضحة للغاية بينما ركزت نظرتها مباشرة على عدسة الكاميرا. 

وأظهرت كريستين الوشم على ذراعيها، ووقفت بجانب رف من الأدوات على أحد الجدران.

وترك هذا الزي فخذيها النحيفين وبطنها ظاهرين بالكامل، لكن لا يبدو أن كريستين تمانع الأمر، وفق ما نقل موقع دايلي ستار


وكان العنوان الرئيسي لجلسة التصوير الخاصة بها هو "كريستين ستيوارت: غير خاضعة للرقابة"، واعترفت خلال المقابلة بأن الشيء الوحيد الذي ترفض التحدث عنه هو علاقتها السابقة مع النجم المشارك في توايلايت روبرت باتينسون. 

وقالت: "لا يمكنني أنا وروب الاستمرار في الحديث عن هذا الأمر، لأنه غريب جدًا".

وأعلنت كريستين عن مثليتها الجنسية في حلقة 2017 من Saturday Night Live ولم تنظر إلى الوراء منذ أن استقرت مع خطيبتها ديلان ماير.


والتقت كريستين بخطيبتها ديلان لأول مرة أثناء تصوير فيلم في عام 2013، لكنها لم تؤكد علاقتهما الرومانسية حتى عام 2019. وشوهدت كريستين وهي تعانق ديلان في مدينة نيويورك بعد فترة وجيزة من انفصالها عن صديقتها السابقة ستيلا ماكسويل. لقد واعدت أيضًا مصممة الأزياء سارة دينكين واستمتعت برحلة قصيرة مع روبرت ساندرز بينما كانت لا تزال تواعد باتينسون.

إن وضع يد واحدة في حزام الوقاية الخاص بها ليس هو أبعد ما تريد ستيوارت أن تقوم به. 
 

آخر الأخبار

فنّ

"توايلايت"

الجمهور

بصورتها

الفاضحة...

عارية

الصدر

ووضعت

ملابسها

الداخلية!

(صورة)

LBCI التالي
معرض باريسي يقدّم أعمال فنانين منفيين من سوريا والعراق وأفغانستان
محترف ألباني يصمم أقنعة أشهر الكرنفالات العالمية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-16

"حافية القدمين ومن دون ملابس"... في عيد ميلادها: زوجة كاني ويست تصدم الجمهور باطلالتها الفاضحة! (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-01-16

سعد رمضان يتخلّى عن لحيته للمرّة الأولى منذ 15 عاماً.. والجمهور: "ما تعيدها" (صورة)

LBCI
فنّ
2024-02-12

قبلات تايلور سويفت الحميمة لحبيبها ألهبت الجمهور وبيونسيه كشفت عن جديدها... وآشر أشعل أجواء مباراة "سوبربول"! (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-02-05

"ربما نسيت ملابسي الداخلية!"... سيدة وضعت يدها خلف مؤخرة مايلي سايروس في حفل غرامي طوال الوقت والسبب صادم! (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
11:46

ميس حمدان تطالب بعقد زواج مؤقت: "نتزوّج شوية ونطلّق شوية"

LBCI
فنّ
11:44

من التمثيل إلى الغناء... ستيفاني عطالله تشوّق الجمهور لأغنيتها الجديدة (فيديو)

LBCI
فنّ
11:42

نادين الراسي بجلسة تصوير جريئة في عيد الحبّ

LBCI
فنّ
11:40

تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب في بيروت يغضب اللبنانيين.. ومطالبات بمقاطعة الحفل وإلغائه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-02-14

المقاومة الإسلامية تنعى شهيدها حسن علي نجم "جهاد" من بلدة الطيبة وسكان بلدة عدشيت في جنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
01:47

الجيش الأوكراني يشير إلى معارك عنيفة في أفديفكا

LBCI
حال الطقس
2024-02-15

سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة ما زالت تؤثّر على لبنان

LBCI
أخبار دولية
01:46

البنك الدولي يزيد مساعداته لسكان أفغانستان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:57

بعيون الأطفال... وحوش في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

"قبضة الأحرار" و"فوضى" مسلسلان يحاكيان واقع ما حصل في المرحلة ما بعد 7 أكتوبر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

في كرة القدم... لاتسيو يعمّق جراح بايرن ميونخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في الثقافة مبادرات جديدة تحمل قصصًا من منطقة الى أخرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إسرائيل التي تحسب خياراتها في الجبهة الشمالية.. تسير نحو تصعيد في جبهة غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

هل تتوسع الاشتباكات جنوبا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

جلال خسر زوجته وطفليه في الغارة الإسرائيلية على بلدة الصوانة الجنوبية

LBCI
أخبار دولية
13:27

هل هناك آفاق لنجاح مفاوضات القاهرة في ظل الغياب الإسرائيلي عنها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

كيف تبدو الصورة من جبهة الجنوب؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:52

التعميم ١٦٦ دخل حيّز التنفيذ

LBCI
منوعات
09:34

الهواء كشف مؤخرتها العارية... كورتني كارداشيان تتعرض لموقف محرج خلال نزهة مع أطفالها! (صور)

LBCI
فنّ
16:49

نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
14:56

ما حقيقة تعطيل المدارس يوم غد؟

LBCI
امن وقضاء
09:08

الجيش الاسرائيلي: استهداف القائد علي محمد الدبس ومساعده حسن ابراهيم عيسى وعنصر آخر من حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
02:49

حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟

LBCI
منوعات
09:04

"اكتشفت أن ابن عمي يشتري مقاطع الفيديو الفاضحة الخاصة بي"... منشئة محتوى للبالغين تعيش صدمة: رده أشعرني بالغثيان!

LBCI
منوعات
15:50

"أقمت علاقة مع أخي ولم أعلم بذلك الا بعد سنوات"... طبيب محتال وحقيقة مخفية وهذه التفاصيل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More