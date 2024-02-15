نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)

وكان العنوان الرئيسي لجلسة التصوير الخاصة بها هو "كريستين ستيوارت: غير خاضعة للرقابة"، واعترفت خلال المقابلة بأن الشيء الوحيد الذي ترفض التحدث عنه هو علاقتها السابقة مع النجم المشارك في توايلايت روبرت باتينسون.وقالت: "لا يمكنني أنا وروب الاستمرار في الحديث عن هذا الأمر، لأنه غريب جدًا".وأعلنت كريستين عن مثليتها الجنسية في حلقة 2017 من Saturday Night Live ولم تنظر إلى الوراء منذ أن استقرت مع خطيبتها ديلان ماير.

والتقت كريستين بخطيبتها ديلان لأول مرة أثناء تصوير فيلم في عام 2013، لكنها لم تؤكد علاقتهما الرومانسية حتى عام 2019. وشوهدت كريستين وهي تعانق ديلان في مدينة نيويورك بعد فترة وجيزة من انفصالها عن صديقتها السابقة ستيلا ماكسويل. لقد واعدت أيضًا مصممة الأزياء سارة دينكين واستمتعت برحلة قصيرة مع روبرت ساندرز بينما كانت لا تزال تواعد باتينسون.إن وضع يد واحدة في حزام الوقاية الخاص بها ليس هو أبعد ما تريد ستيوارت أن تقوم به.