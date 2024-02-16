المغني رود ستيوارت يبيع حقوق أعماله لهذه الشركة... والمبلغ الذي تقاضاه كبير!

المغني رود ستيوارت يبيع حقوق أعماله لهذه الشركة... والمبلغ الذي تقاضاه كبير!



باع مغني الروك البريطاني الشهير رود ستيوارت بنحو 100 مليون دولار حقوق نشر مجمل أعماله الموسيقية وإنتاجها وبيعها، على ما افادات صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس.



وأوضحت الصحيفة الاقتصادية الأميركية أن شركة "آيكونيك أرتيستس غروب" Iconic Artists Group المملوكة لرجل الأعمال إيرفينغ أزوف، حصلت في مقابل هذا المبلغ على حقوق أعمال ستيوارت المعروف بأغنيات من أبرزها "ماغي ماي" Maggie May، وكذلك على بعض الحقوق المتعلقة بالاستغلال التجاري لاسمه وصورته.



وجاء الإعلان عن هذه الصفقة بعد أقل من أسبوع على الإعلان عن اتفاق استحوذت بموجبه شركة "سوني" على نصف حقوق التسجيل والنشر للأعمال النجم الراحل مايكل جاكسون من ورثته.



وقدرت صحيفة "نيويورك تايمز" قيمة مجمل أعمال صاحب أغنية "ثريلر" بأكثر من 1,2 مليار دولار، فيما أفاد موقع "بيلبورد" بأن "سوني" دفعت 600 مليون دولار على الاقل.



وازدهرت سوق حقوق الأعمال الموسيقية في السنوات الأخيرة، بعد موجة صفقات باع بموجبها مغنّون على غرار بوب ديلان وبروس سبرينغستين ونيل يونغ حقوق نتاجهم الفنيّ لقاء مبالغ كبيرة.



وتشكل هذه الحقوق أصولًا مربحة على المدى البعيد للمستثمرين في عصر البث التدفقي.



ويحصل أصحاب حقوق نشر الأغنية على تعويض مالي لقاء بث أغنياتهم أو بيع ألبوماتهم أو استخدامها في الإعلانات والأفلام. أما حقوق التسجيل فتتعلق بإعادة إنتاج الأعمال وتوزيعها.