الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المغني رود ستيوارت يبيع حقوق أعماله لهذه الشركة... والمبلغ الذي تقاضاه كبير!
فنّ
2024-02-16 | 03:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
المغني رود ستيوارت يبيع حقوق أعماله لهذه الشركة... والمبلغ الذي تقاضاه كبير!
المغني رود ستيوارت يبيع حقوق أعماله لهذه الشركة... والمبلغ الذي تقاضاه كبير!
باع مغني الروك البريطاني الشهير رود ستيوارت بنحو 100 مليون دولار حقوق نشر مجمل أعماله الموسيقية وإنتاجها وبيعها، على ما افادات صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس.
وأوضحت الصحيفة الاقتصادية الأميركية أن شركة "آيكونيك أرتيستس غروب" Iconic Artists Group المملوكة لرجل الأعمال إيرفينغ أزوف، حصلت في مقابل هذا المبلغ على حقوق أعمال ستيوارت المعروف بأغنيات من أبرزها "ماغي ماي" Maggie May، وكذلك على بعض الحقوق المتعلقة بالاستغلال التجاري لاسمه وصورته.
وجاء الإعلان عن هذه الصفقة بعد أقل من أسبوع على الإعلان عن اتفاق استحوذت بموجبه شركة "سوني" على نصف حقوق التسجيل والنشر للأعمال النجم الراحل مايكل جاكسون من ورثته.
وقدرت صحيفة "نيويورك تايمز" قيمة مجمل أعمال صاحب أغنية "ثريلر" بأكثر من 1,2 مليار دولار، فيما أفاد موقع "بيلبورد" بأن "سوني" دفعت 600 مليون دولار على الاقل.
وازدهرت سوق حقوق الأعمال الموسيقية في السنوات الأخيرة، بعد موجة صفقات باع بموجبها مغنّون على غرار بوب ديلان وبروس سبرينغستين ونيل يونغ حقوق نتاجهم الفنيّ لقاء مبالغ كبيرة.
وتشكل هذه الحقوق أصولًا مربحة على المدى البعيد للمستثمرين في عصر البث التدفقي.
ويحصل أصحاب حقوق نشر الأغنية على تعويض مالي لقاء بث أغنياتهم أو بيع ألبوماتهم أو استخدامها في الإعلانات والأفلام. أما حقوق التسجيل فتتعلق بإعادة إنتاج الأعمال وتوزيعها.
آخر الأخبار
فنّ
ستيوارت
أعماله
الشركة...
والمبلغ
تقاضاه
كبير!
التالي
"تحسّسَ كل أنحاء جسدي وخاطبني بكلمات غير لائقة"... امرأة جديدة تتهم الممثل جيرار دوبارديو بالاعتداء عليها جنسياً!
نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-02-07
يبيع معدّات عبر موقع وهمي ويقفل خطه بعد قبض ثمنها... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
2024-02-07
يبيع معدّات عبر موقع وهمي ويقفل خطه بعد قبض ثمنها... هل وقعتم ضحية أعماله؟
0
آخر الأخبار
2024-01-03
الرئيس الإيراني: ندين جريمة إغتيال الكيان الصهيوني لصالح العاروري الذي كان مقاتلًا بارزًا دافع عن حقوق شعبه
آخر الأخبار
2024-01-03
الرئيس الإيراني: ندين جريمة إغتيال الكيان الصهيوني لصالح العاروري الذي كان مقاتلًا بارزًا دافع عن حقوق شعبه
0
منوعات
2023-12-11
أم لستة أطفال تحضر عشاء العيد بقطعتين من اللحوم...والمبلغ الذي تنفقه صادم!
منوعات
2023-12-11
أم لستة أطفال تحضر عشاء العيد بقطعتين من اللحوم...والمبلغ الذي تنفقه صادم!
0
منوعات
2023-12-08
"الرجل المحظوظ"... فاز بهذه اللعبة أكثر من مرة والمبلغ الذي ربحه هائل!
منوعات
2023-12-08
"الرجل المحظوظ"... فاز بهذه اللعبة أكثر من مرة والمبلغ الذي ربحه هائل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:40
سعد رمضان ونادر الأتات في ألمانيا... لقطات من مطار بيروت وصولاً إلى ايسين
فنّ
05:40
سعد رمضان ونادر الأتات في ألمانيا... لقطات من مطار بيروت وصولاً إلى ايسين
0
فنّ
05:34
وديع الشيخ يلتقي سعد الحريري في بيت الوسط: "فخامة الرئيس"
فنّ
05:34
وديع الشيخ يلتقي سعد الحريري في بيت الوسط: "فخامة الرئيس"
0
فنّ
04:38
زوج فنانة عربية يتعرض للخطف والتعذيب والقتل... والده يتهمها بتورطها في الجريمة وهذا ما أعلنه محاميها!
فنّ
04:38
زوج فنانة عربية يتعرض للخطف والتعذيب والقتل... والده يتهمها بتورطها في الجريمة وهذا ما أعلنه محاميها!
0
فنّ
03:53
جينيفر لوبيز تسبر أغوار حياتها في فيلمها الجديد "ذيس إذ مي.. ناو"
فنّ
03:53
جينيفر لوبيز تسبر أغوار حياتها في فيلمها الجديد "ذيس إذ مي.. ناو"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
10:00
فستان زفاف مكشوف للغاية يحدث بلبلة بين المتابعين... وانقسام في الآراء! (فيديو وصور)
موضة وجمال
10:00
فستان زفاف مكشوف للغاية يحدث بلبلة بين المتابعين... وانقسام في الآراء! (فيديو وصور)
0
آخر الأخبار
2024-02-08
الاستاذ المحاضر في قانون الضرائب والمالية المحامي كريم ضاهر لـ "جدل": تعميم الـ166 صدر على قياس بعض المودعين الذين لم يتسفيدوا من التعميم الاخرى
آخر الأخبار
2024-02-08
الاستاذ المحاضر في قانون الضرائب والمالية المحامي كريم ضاهر لـ "جدل": تعميم الـ166 صدر على قياس بعض المودعين الذين لم يتسفيدوا من التعميم الاخرى
0
فنّ
03:53
جينيفر لوبيز تسبر أغوار حياتها في فيلمها الجديد "ذيس إذ مي.. ناو"
فنّ
03:53
جينيفر لوبيز تسبر أغوار حياتها في فيلمها الجديد "ذيس إذ مي.. ناو"
0
آخر الأخبار
00:47
حركة امل تنعى الشهيد قاسم نزار برو (مصطفى) من بلدة الشرقية مواليد ١٩٩٦ والشهيد محمد حسين سعيد (أبو مريم) من بلدة القصيبة مواليد ١٩٩٥ والشهيد علي حسن عيسى (فلاح) من بلدة جبشيت مواليد ١٩٧١
آخر الأخبار
00:47
حركة امل تنعى الشهيد قاسم نزار برو (مصطفى) من بلدة الشرقية مواليد ١٩٩٦ والشهيد محمد حسين سعيد (أبو مريم) من بلدة القصيبة مواليد ١٩٩٥ والشهيد علي حسن عيسى (فلاح) من بلدة جبشيت مواليد ١٩٧١
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:57
بعيون الأطفال... وحوش في غزة
تقارير نشرة الاخبار
16:57
بعيون الأطفال... وحوش في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
"قبضة الأحرار" و"فوضى" مسلسلان يحاكيان واقع ما حصل في المرحلة ما بعد 7 أكتوبر
تقارير نشرة الاخبار
13:53
"قبضة الأحرار" و"فوضى" مسلسلان يحاكيان واقع ما حصل في المرحلة ما بعد 7 أكتوبر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في كرة القدم... لاتسيو يعمّق جراح بايرن ميونخ
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في كرة القدم... لاتسيو يعمّق جراح بايرن ميونخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في الثقافة مبادرات جديدة تحمل قصصًا من منطقة الى أخرى
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في الثقافة مبادرات جديدة تحمل قصصًا من منطقة الى أخرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل التي تحسب خياراتها في الجبهة الشمالية.. تسير نحو تصعيد في جبهة غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل التي تحسب خياراتها في الجبهة الشمالية.. تسير نحو تصعيد في جبهة غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل تتوسع الاشتباكات جنوبا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل تتوسع الاشتباكات جنوبا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
جلال خسر زوجته وطفليه في الغارة الإسرائيلية على بلدة الصوانة الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
جلال خسر زوجته وطفليه في الغارة الإسرائيلية على بلدة الصوانة الجنوبية
0
أخبار دولية
13:27
هل هناك آفاق لنجاح مفاوضات القاهرة في ظل الغياب الإسرائيلي عنها؟
أخبار دولية
13:27
هل هناك آفاق لنجاح مفاوضات القاهرة في ظل الغياب الإسرائيلي عنها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
كيف تبدو الصورة من جبهة الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
كيف تبدو الصورة من جبهة الجنوب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:52
التعميم ١٦٦ دخل حيّز التنفيذ
خبر عاجل
06:52
التعميم ١٦٦ دخل حيّز التنفيذ
2
فنّ
16:49
نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)
فنّ
16:49
نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)
3
منوعات
09:34
الهواء كشف مؤخرتها العارية... كورتني كارداشيان تتعرض لموقف محرج خلال نزهة مع أطفالها! (صور)
منوعات
09:34
الهواء كشف مؤخرتها العارية... كورتني كارداشيان تتعرض لموقف محرج خلال نزهة مع أطفالها! (صور)
4
أخبار لبنان
14:56
ما حقيقة تعطيل المدارس يوم غد؟
أخبار لبنان
14:56
ما حقيقة تعطيل المدارس يوم غد؟
5
موضة وجمال
10:00
فستان زفاف مكشوف للغاية يحدث بلبلة بين المتابعين... وانقسام في الآراء! (فيديو وصور)
موضة وجمال
10:00
فستان زفاف مكشوف للغاية يحدث بلبلة بين المتابعين... وانقسام في الآراء! (فيديو وصور)
6
منوعات
15:50
"أقمت علاقة مع أخي ولم أعلم بذلك الا بعد سنوات"... طبيب محتال وحقيقة مخفية وهذه التفاصيل!
منوعات
15:50
"أقمت علاقة مع أخي ولم أعلم بذلك الا بعد سنوات"... طبيب محتال وحقيقة مخفية وهذه التفاصيل!
7
امن وقضاء
09:08
الجيش الاسرائيلي: استهداف القائد علي محمد الدبس ومساعده حسن ابراهيم عيسى وعنصر آخر من حزب الله
امن وقضاء
09:08
الجيش الاسرائيلي: استهداف القائد علي محمد الدبس ومساعده حسن ابراهيم عيسى وعنصر آخر من حزب الله
8
أخبار لبنان
16:25
درغام للـLBCI: أبدينا الرغبة بلقاء الرئيس الحريري ولكن...
أخبار لبنان
16:25
درغام للـLBCI: أبدينا الرغبة بلقاء الرئيس الحريري ولكن...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More