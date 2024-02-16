الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
13
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
14
o
البقاع
6
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
13
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
14
o
البقاع
6
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سعد رمضان ونادر الأتات في ألمانيا... لقطات من مطار بيروت وصولاً إلى ايسين
فنّ
2024-02-16 | 05:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سعد رمضان ونادر الأتات في ألمانيا... لقطات من مطار بيروت وصولاً إلى ايسين
سعد رمضان ونادر الأتات في ألمانيا... لقطات من مطار بيروت وصولاً إلى ايسين
يستعد كلّ من الفنانين اللبنانيين سعد رمضان ونادر الأتات للقاء جمهورهما العربي في ألمانيا، وذلك في حفل غنائي يوم غد السبت في إيسين.
ووثّق نادر الأتات وسعد رمضان رحلتهما عبر خاصيّة القصص القصيرة، فظهرا في لقطات من مطار بيروت وصولاً إلى ألمانيا، حيث التقيا بالمخرج سام كيال ومتعهد الحفلات سامر سماك.
آخر الأخبار
فنّ
سعد رمضان
نادر الأتات
ألمانيا
وديع الشيخ يلتقي سعد الحريري في بيت الوسط: "فخامة الرئيس"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-02-15
ألمانيا تتجاوز اليابان لتصبح ثالث اقتصاد في العالم
أخبار دولية
2024-02-15
ألمانيا تتجاوز اليابان لتصبح ثالث اقتصاد في العالم
0
أخبار دولية
2024-02-14
وزيرة خارجية ألمانيا: أي هجوم إسرائيلي على رفح سيكون كارثة إنسانية
أخبار دولية
2024-02-14
وزيرة خارجية ألمانيا: أي هجوم إسرائيلي على رفح سيكون كارثة إنسانية
0
رياضة
2024-02-13
مقتل لاعب كرة سلة أوكراني طعناً في ألمانيا... إليكم التفاصيل!
رياضة
2024-02-13
مقتل لاعب كرة سلة أوكراني طعناً في ألمانيا... إليكم التفاصيل!
0
أخبار دولية
2024-02-13
ألمانيا تدعو إسرائيل الى توفير "ممرات آمنة" للمدنيين في رفح
أخبار دولية
2024-02-13
ألمانيا تدعو إسرائيل الى توفير "ممرات آمنة" للمدنيين في رفح
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:34
وديع الشيخ يلتقي سعد الحريري في بيت الوسط: "فخامة الرئيس"
فنّ
05:34
وديع الشيخ يلتقي سعد الحريري في بيت الوسط: "فخامة الرئيس"
0
فنّ
04:38
زوج فنانة عربية يتعرض للخطف والتعذيب والقتل... والده يتهمها بتورطها في الجريمة وهذا ما أعلنه محاميها!
فنّ
04:38
زوج فنانة عربية يتعرض للخطف والتعذيب والقتل... والده يتهمها بتورطها في الجريمة وهذا ما أعلنه محاميها!
0
فنّ
03:53
جينيفر لوبيز تسبر أغوار حياتها في فيلمها الجديد "ذيس إذ مي.. ناو"
فنّ
03:53
جينيفر لوبيز تسبر أغوار حياتها في فيلمها الجديد "ذيس إذ مي.. ناو"
0
فنّ
03:22
"تحسّسَ كل أنحاء جسدي وخاطبني بكلمات غير لائقة"... امرأة جديدة تتهم الممثل جيرار دوبارديو بالاعتداء عليها جنسياً!
فنّ
03:22
"تحسّسَ كل أنحاء جسدي وخاطبني بكلمات غير لائقة"... امرأة جديدة تتهم الممثل جيرار دوبارديو بالاعتداء عليها جنسياً!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
01:12
حزب الله ينعى الشهيد مصطفى خضر قصير "حيدر الكرار" مواليد عام ١٩٩١ من بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان
آخر الأخبار
01:12
حزب الله ينعى الشهيد مصطفى خضر قصير "حيدر الكرار" مواليد عام ١٩٩١ من بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
07:07
ميقاتي: لبنان سيظل ملتزماً بكل قرارات الأمم المتحدة وعلى إسرائيل أن تطبق هذه القرارات
أخبار لبنان
07:07
ميقاتي: لبنان سيظل ملتزماً بكل قرارات الأمم المتحدة وعلى إسرائيل أن تطبق هذه القرارات
0
أخبار لبنان
02:27
جعجع التقى روداكوف: ما الذي أنتجته عمليات "حزب الله " سوى تعريض لبنان وشعبه للدمار والموت؟
أخبار لبنان
02:27
جعجع التقى روداكوف: ما الذي أنتجته عمليات "حزب الله " سوى تعريض لبنان وشعبه للدمار والموت؟
0
منوعات
2024-02-15
مساعدة فريدة من نوعها... هذا ما يفعله "مدرّبو الحب" مع الأشخاص لتأسيس علاقة عاطفية ممتعة!
منوعات
2024-02-15
مساعدة فريدة من نوعها... هذا ما يفعله "مدرّبو الحب" مع الأشخاص لتأسيس علاقة عاطفية ممتعة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:58
مجموعة لقاءات للحريري ابرزها مع قائد الجيش... فماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
07:58
مجموعة لقاءات للحريري ابرزها مع قائد الجيش... فماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:48
النبطية تلملم تداعيات القصف...ماذا في جديد الصورة في المنطقة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:48
النبطية تلملم تداعيات القصف...ماذا في جديد الصورة في المنطقة؟
0
أخبار دولية
07:26
قتلى في هجوم مسلح في كريات ملاخي جنوب اسرائيل
أخبار دولية
07:26
قتلى في هجوم مسلح في كريات ملاخي جنوب اسرائيل
0
أخبار دولية
06:35
كيربي: شن عملية كبيرة في رفح بدون خطة معقولة سيكون كارثياً
أخبار دولية
06:35
كيربي: شن عملية كبيرة في رفح بدون خطة معقولة سيكون كارثياً
0
تقارير نشرة الاخبار
16:57
بعيون الأطفال... وحوش في غزة
تقارير نشرة الاخبار
16:57
بعيون الأطفال... وحوش في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
"قبضة الأحرار" و"فوضى" مسلسلان يحاكيان واقع ما حصل في المرحلة ما بعد 7 أكتوبر
تقارير نشرة الاخبار
13:53
"قبضة الأحرار" و"فوضى" مسلسلان يحاكيان واقع ما حصل في المرحلة ما بعد 7 أكتوبر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في كرة القدم... لاتسيو يعمّق جراح بايرن ميونخ
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في كرة القدم... لاتسيو يعمّق جراح بايرن ميونخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في الثقافة مبادرات جديدة تحمل قصصًا من منطقة الى أخرى
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في الثقافة مبادرات جديدة تحمل قصصًا من منطقة الى أخرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل التي تحسب خياراتها في الجبهة الشمالية.. تسير نحو تصعيد في جبهة غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل التي تحسب خياراتها في الجبهة الشمالية.. تسير نحو تصعيد في جبهة غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
16:49
نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)
فنّ
16:49
نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)
2
أخبار لبنان
14:56
ما حقيقة تعطيل المدارس يوم غد؟
أخبار لبنان
14:56
ما حقيقة تعطيل المدارس يوم غد؟
3
منوعات
15:50
"أقمت علاقة مع أخي ولم أعلم بذلك الا بعد سنوات"... طبيب محتال وحقيقة مخفية وهذه التفاصيل!
منوعات
15:50
"أقمت علاقة مع أخي ولم أعلم بذلك الا بعد سنوات"... طبيب محتال وحقيقة مخفية وهذه التفاصيل!
4
أخبار لبنان
16:25
درغام للـLBCI: أبدينا الرغبة بلقاء الرئيس الحريري ولكن...
أخبار لبنان
16:25
درغام للـLBCI: أبدينا الرغبة بلقاء الرئيس الحريري ولكن...
5
حال الطقس
04:44
المنخفضات الجوية مستمرة حتى هذا التاريخ...
حال الطقس
04:44
المنخفضات الجوية مستمرة حتى هذا التاريخ...
6
موضة وجمال
10:54
بعد تشوّه وجهها بالكامل... ممثلة عالمية تشكر طبيب تجميل شهير من أصول لبنانية لإنقاذها... إليكم ما حصل! (صور)
موضة وجمال
10:54
بعد تشوّه وجهها بالكامل... ممثلة عالمية تشكر طبيب تجميل شهير من أصول لبنانية لإنقاذها... إليكم ما حصل! (صور)
7
فنّ
11:42
نادين الراسي بجلسة تصوير جريئة في عيد الحبّ
فنّ
11:42
نادين الراسي بجلسة تصوير جريئة في عيد الحبّ
8
فنّ
11:38
طلاق جديد يضرب الوسط الفنّي المصري... رسمياً في عيد الحبّ!
فنّ
11:38
طلاق جديد يضرب الوسط الفنّي المصري... رسمياً في عيد الحبّ!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More