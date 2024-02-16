سعد رمضان ونادر الأتات في ألمانيا... لقطات من مطار بيروت وصولاً إلى ايسين

سعد رمضان ونادر الأتات في ألمانيا... لقطات من مطار بيروت وصولاً إلى ايسين

يستعد كلّ من الفنانين اللبنانيين سعد رمضان ونادر الأتات للقاء جمهورهما العربي في ألمانيا، وذلك في حفل غنائي يوم غد السبت في إيسين.

ووثّق نادر الأتات وسعد رمضان رحلتهما عبر خاصيّة القصص القصيرة، فظهرا في لقطات من مطار بيروت وصولاً إلى ألمانيا، حيث التقيا بالمخرج سام كيال ومتعهد الحفلات سامر سماك.