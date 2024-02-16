الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شقيقة مايلي سايروس تضرب مجددا... أطلت من دون حمالة صدر مرتدية غلافا بلاستيكيا شفافا كشف الكثير! (صور)

فنّ
2024-02-16 | 12:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شقيقة مايلي سايروس تضرب مجددا... أطلت من دون حمالة صدر مرتدية غلافا بلاستيكيا شفافا كشف الكثير! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
شقيقة مايلي سايروس تضرب مجددا... أطلت من دون حمالة صدر مرتدية غلافا بلاستيكيا شفافا كشف الكثير! (صور)

شقيقة مايلي سايروس تضرب مجددا... أطلت من دون حمالة صدر مرتدية غلافا بلاستيكيا شفافا كشف الكثير! (صور)

كشفت نواه سايروس عن جسمها العاري في صور جديدة صادمة.

وحضرت الشقيقة الصغرى لمايلي سايروس، 31 عامًا، مؤخرًا حدثًا - وكان لدى المعجبين الكثير ليقولوه عن اختيارها للأزياء.

وشاركت نواه، 24 عامًا، يوم الخميس، صورًا متعددة لمجموعتها الأنيقة التي أنشأتها العلامة التجارية Prototypes، في حسابها عبر موقع انستغرام.

وتنقلت النجمة التليفزيونية السابقة من دون حمالة صدر تحت غلاف بلاستيكي شفاف حاصر رأسها وذراعيها بالكامل، وفق ما نقل موقع ذا صن.

بينما كان ثدييها ظاهرين بالكامل تحت القماش الرقيق، كانت مناطقها السفلية مغطاة بملابس داخلية بيج.

وتمت طباعة الكلمات والأرقام على ملابسها الخارجية في كل أنحاء المادة بما في ذلك "Daily+" و"Prototypes AG Past Present Future".

وانتهى الفستان عند كاحلي مغنية موسيقى البوب حيث قامت بإقران المظهر بكعب رقيق.

"سامحني" ، علقت على منشورها أثناء وضع علامة على العلامة التجارية التي صممت ملابسها.

آخر الأخبار

فنّ

مايلي

سايروس

مجددا...

حمالة

مرتدية

غلافا

بلاستيكيا

شفافا

الكثير!

(صور)

LBCI التالي
المغني رود ستيوارت يبيع حقوق أعماله لهذه الشركة... والمبلغ الذي تقاضاه كبير!
نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-28

تعرّت في غابة مظلمة والتقطت مجموعة من الصور... شقيقة مايلي سايروس تشعل إنستغرام! (صور)

LBCI
فنّ
2024-02-05

"ربما نسيت ملابسي الداخلية!"... سيدة وضعت يدها خلف مؤخرة مايلي سايروس في حفل غرامي طوال الوقت والسبب صادم! (صور)

LBCI
فنّ
2024-02-05

مايلي سايروس في أداء استثنائي ضجّ مواقع التواصل... لن تصدقوا ما فعلته على المسرح! (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-02-05

بين مايلي سايروس وحبيبها في حفل جوائز غرامي... أجواء من الحب وقبلة حميمة أشعلت الأجواء! (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:40

سعد رمضان ونادر الأتات في ألمانيا... لقطات من مطار بيروت وصولاً إلى ايسين

LBCI
فنّ
05:34

وديع الشيخ يلتقي سعد الحريري في بيت الوسط: "فخامة الرئيس"

LBCI
فنّ
04:38

زوج فنانة عربية يتعرض للخطف والتعذيب والقتل... والده يتهمها بتورطها في الجريمة وهذا ما أعلنه محاميها!

LBCI
فنّ
03:53

جينيفر لوبيز تسبر أغوار حياتها في فيلمها الجديد "ذيس إذ مي.. ناو"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-02-15

مراهقة قتلت والدها وشقيقها المصاب بالتوحد ثم اتصلت بالشرطة... شعور غريب دفعها لارتكاب جريمة مروعة!

LBCI
اقتصاد
02:07

ارتفاع بأسعار المحروقات واستقرار سعر الغاز..

LBCI
آخر الأخبار
08:19

وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي فإن إسرائيل ستضطر إلى إبعاد حزب الله عن الحدود

LBCI
منوعات
12:01

صحيفة ايرانية "تقطع" مؤخرة جورجينا رودريغيز! (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:20

اجتماعات مطولة للكابينت الحربي لا تصل الا لمزيد من الخلافات مع نتنياهو

LBCI
أخبار دولية
13:07

بين حرب تموز وطوفان الاقصى..كلفة بشرية كبيرة على حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
13:00

بعد مجزرة النبطية... لم يبق سوى مصطفى ومعه اخر ذكريات عائلة البرجاوي قبل الوداع

LBCI
أخبار لبنان
12:46

مقدّمة النشرة المسائيّة 16-02-2024

LBCI
آخر الأخبار
11:50

التحكم المروري: جريح نتيجة تدهور فان على طريق عام عاليه مفرق القماطية

LBCI
أخبار دولية
10:33

أبو عبيدة: ستستمر مقاومتنا لهذا العدوان حتى خروج آخر جندي اسرائيلي من قطاع غزة

LBCI
أخبار سياسية
09:59

نصرالله: العدو سيدفع ثمن دماء المدنيين دماءً..والعدوان على النبطية والصوانة هو تطوّر يجب التوقف عنده

LBCI
أخبار دولية
09:26

هاليفي: الجيش الاسرائيلي يستعد للحرب في الشمال على الحدود اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
07:58

مجموعة لقاءات للحريري ابرزها مع قائد الجيش... فماذا في التفاصيل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
16:49

نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)

LBCI
حال الطقس
04:44

المنخفضات الجوية مستمرة حتى هذا التاريخ...

LBCI
أخبار لبنان
14:56

ما حقيقة تعطيل المدارس يوم غد؟

LBCI
منوعات
15:50

"أقمت علاقة مع أخي ولم أعلم بذلك الا بعد سنوات"... طبيب محتال وحقيقة مخفية وهذه التفاصيل!

LBCI
أخبار لبنان
16:25

درغام للـLBCI: أبدينا الرغبة بلقاء الرئيس الحريري ولكن...

LBCI
فنّ
04:38

زوج فنانة عربية يتعرض للخطف والتعذيب والقتل... والده يتهمها بتورطها في الجريمة وهذا ما أعلنه محاميها!

LBCI
اقتصاد
02:07

ارتفاع بأسعار المحروقات واستقرار سعر الغاز..

LBCI
فنّ
05:34

وديع الشيخ يلتقي سعد الحريري في بيت الوسط: "فخامة الرئيس"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More