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دعوى قضائية ضدّ ممثلة بوليوود... فجّرت خبر وفاتها على وسائل الإعلام: ما تبيّن في اليوم التالي لم يكن متوقعاً!

فنّ
2024-02-16 | 15:33
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دعوى قضائية ضدّ ممثلة بوليوود... فجّرت خبر وفاتها على وسائل الإعلام: ما تبيّن في اليوم التالي لم يكن متوقعاً!
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دعوى قضائية ضدّ ممثلة بوليوود... فجّرت خبر وفاتها على وسائل الإعلام: ما تبيّن في اليوم التالي لم يكن متوقعاً!

تواجه حاليًا ممثلة سينمائية وعارضة أزياء هندية في بوليوود دعوى قضائية بعد أن قامت بتفجير خبر وفاتها وادعاء إصابتها بسرطان عنق الرحم، بهدف التركيز على خطورة هذا النوع من السرطان والترويج للقاح فيروس الورم الحليمي البشري.
 
ونُشر منشور على صفحة الممثلة "بونام باندي" على إنستغرام في الثاني من شباط يزعم وفاتها بسبب سرطان عنق الرحم، وأكد فريقها الخبر لوسائل الإعلام. وأشارت الأخبار إلى شجاعتها في مواجهة المرض ووفاتها المأساوية.
 
ومع ذلك، في اليوم التالي، نشرت باندي، البالغة من العمر 32 عامًا، مقطع فيديو لمتابعيها البالغ عددهم 1.3 مليون متابع، بينما كانت تعزف موسيقى مؤثرة في الخلفية كشفت فيه قائلةً: "أنا على قيد الحياة، ولم أمت بسبب سرطان عنق الرحم"، وأن إعلان الوفاة كان خدعة لزيادة الوعي حول المرض الخطير.
 
وتسببت هذه الحيلة في جدل واسع على الإنترنت، حيث انتقد الكثيرون باندي بسبب هذا السلوك. وفي رسالة لمتابعيها، أكدت باندي أنها لا تزال حية ولم تفقد الحياة بسبب سرطان عنق الرحم، مشددة على أهمية الوقاية من هذا النوع من السرطان من خلال الفحص الدوري وتلقي اللقاح المناسب.
 
وقالت: "يمكننا أن نفعل كل هذا وأكثر للتأكد من عدم فقدان المزيد من الأرواح بسبب هذا المرض".
 
 

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