نانسي عجرم تقتحم رسمياً عالم التمثيل... إليكم التفاصيل!

نانسي عجرم تقتحم رسمياً عالم التمثيل... إليكم التفاصيل!

لطالما أثنى الجمهور على موهبة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التمثيليّة في الفيديو كليبات، ويبدو أن خبر خوض تجربة التمثيل بات رسمياً.

وفي التفاصيل، أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة المصرية القاهرة، عن قيام صندوق «Big Time» بإنتاج فيلم "شغل كايرو" من بطولة النجم المصري كريم عبدالعزيز والنجمة نانسي عجرم.