دينا الشربيني تثير الجدل: أتواصل مع والدي الراحل عبر الهاتف

دينا الشربيني تثير الجدل: أتواصل مع والدي الراحل عبر الهاتف

بعد مرور 10 أشهر على وفاته، أثارت الممثلة المصريّة دينا الشربيني الجدل بعد أن كشفت أنّها تتواصل مع والدها الراحل عبر الهاتف.

وفي التفاصيل، حلّت دينا الشربيني ضيفة مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج sold out الذي يُعرض عبر شاشة قناة CBC، وتحدّثت عن علاقتها المتينة بوالدها الراحل، لدرجة تدفعها إلى التواصل معه عبر الهاتف، رغم وفاته قبل نحو 10 أشهر.

وصرّحت دينا الشربيني أن أصدقائها يعتبرون علاقتها بوالدها علاقة غير طبيعية، وأشارت إلى انها لا زالت حتى الآن ترسل إليه رسائل صوتية على هاتفه.