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حسام حبيب في مأزق جديد... لحن أغنيته الجديدة "كذابة" مسروق من هذه الأغنية؟!
فنّ
2024-02-18 | 12:41
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حسام حبيب في مأزق جديد... لحن أغنيته الجديدة "كذابة" مسروق من هذه الأغنية؟!
حسام حبيب في مأزق جديد... لحن أغنيته الجديدة "كذابة" مسروق من هذه الأغنية؟!
تعرض الفنان حسام حبيب طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب لأزمة جديدة، بعد ساعات من إصدار أغنيته الجديدة "كذابة".
وفي التفاصيل، تعرض حسام حبيب لاتهامات عديدة بينها تهمة سرقة اللحن من المنتج والموزع المصري محمد شفيق.
الا أن ملحن "كذابة" إسلام رفعت، رد على الاتهامات الموجهة إليه بسرقة لحن الأغنية، مؤكدًا أن هذه التهمة باطلة، وأن اللحن ليس مسروقًا وإنما من تأليفه هو.
ونشر إسلام رفعت، في حسابه عبر موقع فيسبوك التالي: "أنا مكنتش هرد.. بس مضطر أرد لأن اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. لسه جايلي تليفون دلوقتي من صديق ليا بيقول إن في حد كاتب بوست إني واخد لحن أغنية حسام حبيب من أغنية لمغني أنا أعرفه معرفة شخصية، واشتغلت معاه بالفعل وعلاقتي بيه إنه مغني، وأنا ملحن وموزع يعني واضح مين اللي بيسمع من التاني.. أولًا مستحيل مستحيل مستحيل أنا اللي بقول إنه يكون توارد أفكار أو خواطر أو نغمات أنا مسروق بالمللي وبالهارموني حتى".
وتابع إسلام رفعت: "هو برافو عليه محاولة حلوة منه إنه ينط على بروباغندا حسام حبيب ويحاول يجيب سيرته ويمكن تصيب معاه.. بس أنا هخليها تصيب معاه إنه يتشهر بأنه غير أمين ومعندوش ضمير نهائي.. كل الناس عارفيني كويس وعارفين شخصيتي إني عمري ما أعمل حاجه بالخسة دي أو بالسذاجة دي!! إني أخد حاجة إبداعية في أكتر حاجة بحبها وهي الموسيقي من حد او اقتبس جملة من هنا أو من هنا والحمد لله أعمالي كلها بتتكلم عني".
وأضاف: "اللحن اتعمل للأغنية من شهر أيار اللي فات وعملت شكل ليها وبعتناها لأكتر من مطرب من ضمنهم حسام وبالفعل كانت من نصيبه والأغنية جاهزة من فترة كبيرة جدًا و لكن حسام اللي كان بيأخر.. ومرفق في البوست فيديو أنا مصوره بأيدي من الكمبيوتر بتاعي متوثق فيه تاريخ الأغنية وصوتي في الديمو".
وختم رفعت: "الموزع شفيق كاتب إن أغنيتهم نازلة يوم ١٨/١ و حسام حبيب منزل خبر أغنية "كذابة" من يوم ٨/١ تقريبا فاللي هو ازاي يعني!!! و أي حد يقدر يعمل سيرش علي غوغل ويتأكد من صحة كلامي، آخر حاجه عايز اقولها إني معايا كل ما يثبت إن اللحن بتاعي من مستندات وإني هتخذ كل الإجراءات القانونية مع أي حد جاب سيرتي أو اتكلم عليا بشكل مسئ وحاول ينط وعايز يتشهر".
وبعد ساعات من نشر الرد، لم يعد محتوى المنشور متوفرا عبر فيسبوك.
وفي السياق نفسه، كان الموزع محمد شفيق، قد أعلن عبر حسابه الرسمي، تفاصيل سرقة لحن أغنيته، قائلًا: "السلام عليكم، بداية كده تم إنتاج أغنية للفنان الصاعد محمود عز بعنوان بياعة وده لينك الغنوة".
وأضاف: "الأغنية تم طرح البرومو بتاعها على إنستجرام يوم 18 يناير بجملة المذهب اللي تم نحته أو اقتباسه من قبل الفنان حسام حبيب في أغنيته الجديدة كدابة وده لينك الغنوة عشان حضراتكم تحكموا بنفسكم".
وتابع: "أولا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالمصنفات الفنية لاتخاذ اللازم، وتم التواصل مع محامية آي كرييتيف استديوز السيدة جهاد مبروك لاتخاذ الإجراءات القانونية باتجاه الواقعة".
إشارة الى أن حتى الكلمات في الأنيتين متشابهة وتصب في المنحى نفسه.
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