سعد لمجرد يطلق جديده باللهجة اللبنانية... "محتال الحب"!

أطلق الفنان سعد لمجرد أغنيته الجديدة "محتال الحب"، من ‎كلمات رامي شلهوب و‎ألحان جمال ياسين.وأحب معجبو سعد لمجرد عمله الجديد الذي تميّز بأنه باللهجة اللبنانية.ونشر سعد لمجرد الأغنية في حسابه عبر منصة يوتيوب على شكل فيديو كليب، وتخطت نسبة مشاهدة العمل الـ100 ألف مشاهدة منذ الساعات الأولى لإطلاقه.