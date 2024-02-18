ما هو الفيلم الذي تصدر الأعمال الفائزة في جوائز بافتا البريطانية؟

ما هو الفيلم الذي تصدر الأعمال الفائزة في جوائز بافتا البريطانية؟



تصدر فيلم أوبنهايمر، وهو عمل ملحمي مدته ثلاث ساعات ويدور حول تصنيع القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية، قائمة أولى الجوائز في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون بافتا السنوي الأحد.



وفاز أوبنهايمر، وهو أحد أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات في عام 2023، جوائز المونتاج والتصوير السينمائي والممثل المساعد لروبرت داوني جونيور في وقت مبكر من الحفل.



وكان الفيلم قد حصل على أكبر عدد للترشيحات وبلغت 13.



ومن بين أبرز المرشحين للفوز بجائزة أفضل ممثل النجم الأيرلندي كيليان ميرفي الذي لعب دور عالم الفيزياء النظرية الأمريكي جيه روبرت أوبنهايمر، كما أن البريطاني كريستوفر نولان مرشح لجائزة أفضل مخرج.



وقبل بدء الحفل، قال ميرفي في بث مباشر على البساط الأحمر "سعداء جدا... إنه شعور رائع بالنسبة لكل من عمل في الفيلم".



وفاز فيلم أناتومي أوف إيه فول"تشريح السقوط"، الذي تدور أحداثه في قاعة المحكمة حول كاتبة هي المشتبه بها في موت زوجها، بجائزة أفضل سيناريو أصلي.



ونال فيلم ذا زون أوف إنترست "منطقة الاهتمام" الذي يدور حول قائد معسكر أوشفيتز وعائلته الذين يعيشون بجوار معسكر نازي، بجائزة أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية.



وأوبنهايمر هو المرشح الأبرز للفوز بالجائزة الكبرى، وهي أفضل فيلم.



وفاز بور ثينغز "مخلوقات مسكينة"، الذي حصل على 11 ترشيحا، بجائزة المؤثرات البصرية الخاصة، ومن المتوقع أن تفوز بطلة الفيلم إيما ستون بجائزة أفضل ممثلة. وحصدت ستون في السابق جوائز من بافتا والأوسكار.



ولم يسبق أن فاز أي من المتنافسين على جائزة أفضل مخرج من قبل، وأربعة من أصل ستة منهم مرشحون للجائزة لأول مرة، بمن في ذلك المرأة الوحيدة في القائمة، تريت.



وقالت تريت لرويترز "أنا مندهشة جدا لكوني المرأة الوحيدة... لا تسير الأمور بشكل طبيعي لذا علينا أن نفتح الأبواب".



وحصل فيلم باربي، الذي سجل أعلى إيرادات لفيلم في عام 2023، على خمسة ترشيحات في المجمل.



وبالإضافة إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا الحفل في قاعة المهرجانات الملكية على ضفاف نهر التيمز في وسط لندن، تضمنت قائمة الضيوف رئيس بافتا الأمير وليام.



ويستضيف حفل بافتا الممثل ديفيد تينانت.