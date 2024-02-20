الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فيلم عن سيرة مغني الريغي بوب مارلي يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
2024-02-20 | 04:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
فيلم عن سيرة مغني الريغي بوب مارلي يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فيلم عن سيرة مغني الريغي بوب مارلي يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
تصدّر فيلم "بوب مارلي: وان لاف" Bob Marley: One Love الذي يتناول سيرة مغني الريغي الشهير ترتيب شباك التذاكر في أميركا الشمالية، إذ بلغت إيرادته في عطلة نهاية هذا الأسبوع 27,7 مليون دولار، وفقاً للتقديرات التي أعلنتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.
ورأى المحلل ديفيد غروس أن هذه المحصلة "بداية ممتازة لفيلم سيرة موسيقي"، ملاحظاً أن عروض الفيلم في دور السينما نجحت في جذب المشاهدين رغم أنه قوبل على المستوى النقدي بمراجعات سلبية.
وتولّى الممثل البريطاني كينغسلي بن أدير الذي سبق أن أدى دور مالكولم إكس في فيلم "وان نايت إن ميامي" One Night in Miami تجسيد شخصية المغني الجامايكي بوب مارلي الذي حقق نجاحاً باهراً قبل وفاته في 1981 عن عمر يناهز 36 عاما.
وحلّ ثانياً بعد الشريط عن صاحب أغنية "كود يو بي لافد" Could You Be Loved فيلم آخر انطلقت عروضه هذا الأسبوع هو "مدام ويب" Madame Web.
لكنّ المحللين رأوا أن إيرادات العروض الأولى للفيلم المنتمي إلى علم "مارفل" للأبطال الخارقين والتي لم تتجاوز 15,1 مليون دولار تُعدّ انطلاقة مخيّبة لعمل بلغت تكلفة إنتاجه 80 مليوناً.
وتؤدي الممثلة داكوتا جونسون دور سائقة سيارة إسعاف تتمتع بموهبة التنبؤ بالمستقبل في هذا الفيلم، وهو الرابع من عالم سبايدر-مان تنتجه شركة "سوني".
وتراجع إلى المركز الثالث فيلم التجسس الكوميدي "أرغايل" Argylle الذي شاركت في إنتاجه "آبل" وتولت توزيعه "يونيفرسال" ويروي مغامرات مؤلفة روايات تجسس مشوقة ناجحة. واكتفى الفيلم الذي تصدّر الترتيب أسبوعين، بإيرادات بلغت 4,7 ملايين دولار هذه المرة.
وكان المركز الرابع من نصيب فيلم الرسوم المتحركة "مايغريشن" ("يونيفرسال") الذي حقق 3,7 ملايين دولار، فيما تلاه في المركز الخامس الفيلم الذي يجمع الحلقات الثلاث الأولى في "ذي تشوزن" The Chosen عن حياة السيد المسيح، بإيرادات بلغت 3,4 ملايين دولار.
آخر الأخبار
فنّ
فيلم
سيرة
مغني
بوب
مارلي
التالي
عمرو دياب يتعرّض لانتقادات لاذعة... أهان السائق ووصفه بالـ "حيوان" (فيديو)
ماريو باسيل وشادي مارون يعلّقان بطرافة على أغنية الشامي: "في الله بيفهم"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-12-24
فيلم "فيراري" منعطف جديد في مسيرة مخرجه مايكل مان
فنّ
2023-12-24
فيلم "فيراري" منعطف جديد في مسيرة مخرجه مايكل مان
0
منوعات
2023-12-18
من "سيندي لو" ابنة الـ7 سنوات بطلة فيلم How the Grinch Stole Christmasالى مغنية روك بملابس فاضحة! (صور)
منوعات
2023-12-18
من "سيندي لو" ابنة الـ7 سنوات بطلة فيلم How the Grinch Stole Christmasالى مغنية روك بملابس فاضحة! (صور)
0
أخبار دولية
01:34
أوكرانيا أسقطت 23 مسيرة روسية الليلة الماضية
أخبار دولية
01:34
أوكرانيا أسقطت 23 مسيرة روسية الليلة الماضية
0
أخبار دولية
01:00
هيئة بريطانية: سفينة تتعرض "لأضرار" بعد هجوم بطائرة مسيرة شمالي جيبوتي
أخبار دولية
01:00
هيئة بريطانية: سفينة تتعرض "لأضرار" بعد هجوم بطائرة مسيرة شمالي جيبوتي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:43
سعد رمضان يكشف للـ LBCI كواليس غنائه مع وائل كفوري... وهل يختبر الأبوّة قريباً؟ (فيديو)
فنّ
05:43
سعد رمضان يكشف للـ LBCI كواليس غنائه مع وائل كفوري... وهل يختبر الأبوّة قريباً؟ (فيديو)
0
فنّ
05:35
طفلا ناجي أسطا يغنّيان "ورجعنا التقينا"... عائلة موسيقيّة (فيديو)
فنّ
05:35
طفلا ناجي أسطا يغنّيان "ورجعنا التقينا"... عائلة موسيقيّة (فيديو)
0
فنّ
05:17
عمرو دياب يتعرّض لانتقادات لاذعة... أهان السائق ووصفه بالـ "حيوان" (فيديو)
فنّ
05:17
عمرو دياب يتعرّض لانتقادات لاذعة... أهان السائق ووصفه بالـ "حيوان" (فيديو)
0
فنّ
2024-02-19
ماريو باسيل وشادي مارون يعلّقان بطرافة على أغنية الشامي: "في الله بيفهم"
فنّ
2024-02-19
ماريو باسيل وشادي مارون يعلّقان بطرافة على أغنية الشامي: "في الله بيفهم"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-18
خطأ كشف أمره وأدى إلى نهاية مأساوية... ما عثرت عليه زوجته في حقيبة سفره دمّرها!
منوعات
2024-02-18
خطأ كشف أمره وأدى إلى نهاية مأساوية... ما عثرت عليه زوجته في حقيبة سفره دمّرها!
0
آخر الأخبار
03:58
بوحبيب يستقبل في هذه الأثناء السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو
آخر الأخبار
03:58
بوحبيب يستقبل في هذه الأثناء السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو
0
أخبار لبنان
02:39
الصليب الأحمر: نقل 3 جثث و3 مصابين الى المستشفيات بعد انتشالهم من تحت ركام مبنى الشويفات
أخبار لبنان
02:39
الصليب الأحمر: نقل 3 جثث و3 مصابين الى المستشفيات بعد انتشالهم من تحت ركام مبنى الشويفات
0
منوعات
2023-12-23
"قلت لأمي أنا لا أمارس الإباحية لكنني على علاقة مع رجل وامرأة"... طلبا من إشبينتهما أن تصبح حبيبتهما وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-12-23
"قلت لأمي أنا لا أمارس الإباحية لكنني على علاقة مع رجل وامرأة"... طلبا من إشبينتهما أن تصبح حبيبتهما وهذه التفاصيل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:20
حادثة انهيار مبنى في الشويفات... ماذا في آخر المستجدات؟
أخبار لبنان
02:20
حادثة انهيار مبنى في الشويفات... ماذا في آخر المستجدات؟
0
أخبار لبنان
16:33
سقوط مبنى سكنيّ في الشويفات... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
16:33
سقوط مبنى سكنيّ في الشويفات... ماذا في التفاصيل؟
0
آخر الأخبار
15:58
انهيار مبنى في الشويفات وعمليات البحث تحت الأنقاض جارية
آخر الأخبار
15:58
انهيار مبنى في الشويفات وعمليات البحث تحت الأنقاض جارية
0
أخبار لبنان
14:59
المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"عشرين 30": لسنا مع اي تصعيد بين لبنان وإسرائيل ونضغط للتهدئة..ولا ندعم اي عملية عسكرية واسعة في رفح
أخبار لبنان
14:59
المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"عشرين 30": لسنا مع اي تصعيد بين لبنان وإسرائيل ونضغط للتهدئة..ولا ندعم اي عملية عسكرية واسعة في رفح
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
11 ثلاثية لـ ليلرلد في الـStar Game التي تخطت الـ ٢٠٠ نقطةً
تقارير نشرة الاخبار
14:12
11 ثلاثية لـ ليلرلد في الـStar Game التي تخطت الـ ٢٠٠ نقطةً
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إنجاز لسيدات لبنان في انطلاق بطولة غرب آسيا في كرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إنجاز لسيدات لبنان في انطلاق بطولة غرب آسيا في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
حرب أوكرانيا..تدعم الاقتصاد الاميركيّ؟
تقارير نشرة الاخبار
14:06
حرب أوكرانيا..تدعم الاقتصاد الاميركيّ؟
0
أخبار دولية
13:57
الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة.. تعطل الشحن في البحر الأحمر سيحد من وصول المنتجات للعملاء على المدى الطويل
أخبار دولية
13:57
الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة.. تعطل الشحن في البحر الأحمر سيحد من وصول المنتجات للعملاء على المدى الطويل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مرة أخرى... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية مرة أخرى... لماذا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:15
أكثر من غارة إسرائيلية إستهدفت محيط الغازية (فيديو)
خبر عاجل
10:15
أكثر من غارة إسرائيلية إستهدفت محيط الغازية (فيديو)
2
خبر عاجل
11:14
الجيش الاسرائيلي: إستهدفنا مستودعات أسلحة لحزب الله قرب صيدا ردًّا على انفجار قطعة جوية عثرنا على حطامها قرب منطقة طبريا بعد ظهر اليوم
خبر عاجل
11:14
الجيش الاسرائيلي: إستهدفنا مستودعات أسلحة لحزب الله قرب صيدا ردًّا على انفجار قطعة جوية عثرنا على حطامها قرب منطقة طبريا بعد ظهر اليوم
3
منوعات
07:50
بعد أيام على استقبال مولوده... ذهب لممارسة الرياضة ولم يعد: "ما حصل معه دمر العائلة!"
منوعات
07:50
بعد أيام على استقبال مولوده... ذهب لممارسة الرياضة ولم يعد: "ما حصل معه دمر العائلة!"
4
أمن وقضاء
14:46
سماع دوي إنفجار في جبل محسن... ما سببه؟
أمن وقضاء
14:46
سماع دوي إنفجار في جبل محسن... ما سببه؟
5
أخبار لبنان
11:03
ماذا في تفاصيل الاستهداف الإسرائيلي لبلدة الغازية؟
أخبار لبنان
11:03
ماذا في تفاصيل الاستهداف الإسرائيلي لبلدة الغازية؟
6
أخبار لبنان
16:33
سقوط مبنى سكنيّ في الشويفات... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
16:33
سقوط مبنى سكنيّ في الشويفات... ماذا في التفاصيل؟
7
آخر الأخبار
14:23
سقوط مبنى في منطقة الشويفات ومعلومات أولية عن وجود إصابات
آخر الأخبار
14:23
سقوط مبنى في منطقة الشويفات ومعلومات أولية عن وجود إصابات
8
خبر عاجل
14:57
المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الاميركية لـ عشرين ٣٠ : لا ندعم توسع الحرب بين لبنان واسرائيل ونضغط لاحترام الخط الازرق وعودة السكان الى منازلهم على طرفي الحدود
خبر عاجل
14:57
المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الاميركية لـ عشرين ٣٠ : لا ندعم توسع الحرب بين لبنان واسرائيل ونضغط لاحترام الخط الازرق وعودة السكان الى منازلهم على طرفي الحدود
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More