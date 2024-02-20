0min

في موقف محرج... مادونا تسقط بشكل غريب عن الكرسي خلال حفلها الأخير! (فيديو)

في موقف محرج... مادونا تسقط بشكل غريب عن الكرسي خلال حفلها الأخير! (فيديو)









وشوهدت مادونا في الفيديو وهي تضحك بعد سقوطها عن الكرسي، خلال حفلها في سياتل في أميركا ليلة الأحد، وفق موقع



وبعد سقوطها، نهضت مادونا واقتربت من الكرسي، وبدت كأنها مرتبكة بسبب الموقف المحرج الذي حصل معها. Watch the latest video at foxnews.com خلال أداء أغنية "open your heart"، سقطت أيقونة البوب مادونا، البالغة من العمر 65 عامًا، بشكل غريب عن كرسي على خشبة المسرح، بعد أن سحبها أحد الراقصين.وشوهدت مادونا في الفيديو وهي تضحك بعد سقوطها عن الكرسي، خلال حفلها في سياتل في أميركا ليلة الأحد، وفق موقع "فوكس نيوز" وبعد سقوطها، نهضت مادونا واقتربت من الكرسي، وبدت كأنها مرتبكة بسبب الموقف المحرج الذي حصل معها.