ممثلة تثير ردود فعل وبلبلة بعد مشاركتها قائمة القواعد التي على الشريك اعتمادها في العلاقة! (فيديو)

ممثلة تثير ردود فعل وبلبلة بعد مشاركتها قائمة القواعد التي على الشريك اعتمادها في العلاقة! (فيديو)

أثارت ممثلة ردود فعل وبلبلة بعد مشاركتها قائمتها الطويلة جدًا عن "قواعد" العلاقات، حيث قامت "سوما تشايا"، الممثلة والموسيقية الكندية، بالكشف عن قائمة قواعد ومعايير ضرورية لبناء علاقة صحية.



وقالت الفتاة البالغة من العمر 25 عامًا، والتي تقيم الآن في ميامي، إن صديقها "أنطوان مارتل"، يدعم قواعدها.



وأوضحت تشايا من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على منصة تيك توك، أن المعايير والقواعد الضرورية لعلاقة صحية، هي الاحترام لأنه إذا لم يحترمها، فهو ليس الشخص المناسب على أي حال.



وأشارت القاعدة الأولى لتشايا إلى أنها يجب أن تكون الصديقة الأولى والوحيدة لحبيبها، فالصداقات النسائية غير مرغوب بها.



أما الشرط التالي فهو تقسيم تكلفة الأشياء على أساس الدخل، فهي تحب المساهمة في نفقاتهما ولكنها تكسب أقل بكثير من صديقها.



ومن ضمن قائمة تشايا أيضًا التأكد من عدم حدوث المشاجرة بينهما علنًا، وأضافت أن حياة الثنائي الجنسية يجب أن تبقى طي الكتمان وأن الخصوصية أمر حيوي.



أما قاعدة تشايا النهائية فهي عدم المواعدة غير الرسمية، لأن مواعدة شاب ليست لديه طموحات جدية بالزواج وبناء مستقبل لهما سويا يُعتبر مضيعة للوقت والطاقة.