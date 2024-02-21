الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سكورسيزي: على المخرجين "السيطرة" على التكنولوجيا لا الخوف منها

فنّ
2024-02-21 | 05:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سكورسيزي: على المخرجين &quot;السيطرة&quot; على التكنولوجيا لا الخوف منها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
سكورسيزي: على المخرجين "السيطرة" على التكنولوجيا لا الخوف منها

سكورسيزي: على المخرجين "السيطرة" على التكنولوجيا لا الخوف منها

اعتبر المخرج مارتن سكورسيزي من برلين أنّ المخرجين عليهم استخدام التكنولوجيا خدمةً لـ"صوتهم" بدل الخشية من أنّها ستقضي على قطاع السينما.

وقال سكورسيزي خلال مؤتمر صحافي على هامش مهرجان برلين السينمائي الذي مُنح خلاله دباً ذهبياً فخرياً عن مجمل أعماله "لا أعتقد مطلقاً أن السينما تحتضر، بل هي تتحوّل".

وتحدث المخرج البالغ 81 عاما والمرشح للمرة العاشرة لجائزة أوسكار في فئة أفضل مخرج عن "كيلرز أوف ذي فلاور مون" ("Killers of the Flower Moon")، عن السينما خلال مرحلة شبابه.

وقال "إذا رغبنا في مشاهدة فيلم ما، كنّا نذهب إلى السينما بغض النظر ما إذا كانت سينما جيدة أم سيئة، ولكنّ التجربة كانت دائما جماعية".

وتابع "مع التطور الشامل والسريع لتكنولوجيا الترفيه راهناً، إنّ الشيء الوحيد الذي يستطيع المخرجون التمسك به بالفعل هو الصوت الفردي".

وأضاف مخرج "تاكسي درايفر" والذي تحظى مقاطع الفيديو التي تجمعه بابنته فرانشيسكا رواجاً في مواقع التواصل "يمكن التعبير عن الصوت الفردي عبر تيك توك أو في فيلم مدته أربع ساعات أو في مسلسل قصير من ساعتين".

وقال "لا أعتقد أنّ علينا جعل التكنولوجيا تخيفنا او أن نصبح عبيدا لها".

وتابع "دعونا نتقن التكنولوجيا ونوجهها في مسارها الصحيح"، داعياً إلى التركيز على "صوت" المخرجين مع تجنب "الاستهلاك والإهدار".

وأوصى سكورسيزي بالعودة إلى الأعمال الكبيرة، وقال "ربما إذا شاهدتم الفيلم بعد 30 عاماً يبدو لكم أنه تغير، بينما في الواقع هو نفسه وأنتم مَن تغيّرتم".

وأضاف "قد ينضج الشخص مع الأفلام، على غرار الاستماع إلى موسيقى بيتهوفن، فهي تتغير بنظره في كل مرة يستمع إليها".

وعندما سُئل عن أفلامه الأخيرة المفضلة، ذكر سكورسيزي "باس لايفز" ("Past Lives") لسيلين سونغ و"بيرفكت ديزPerfect)  (Daysلفيم فيندرز.

وبعد احتفال توزيع جوائز الأوسكار المرتقب في آذار، يرغب المخرج في التركيز على مشروعه التالي الذي قد يتناول إيمانه الكاثوليكي، أحد الموضوعات المتكررة في أعماله، مبديا أمله أن يكون العمل "محفزاً للتفكير" و"مسلياً" في الوقت نفسه.

وقال سكورسيزي إنه التقى البابا فرنسيس مرات عدة وناقش معه "أحدث طرق التفكير في شأن جوهر المسيحية".

ويستمر مهرجان برلين السينمائي حتى الأحد.
 

آخر الأخبار

فنّ

علوم وتكنولوجيا

المخرجين

"السيطرة"

التكنولوجيا

الخوف

LBCI التالي
نانسي عجرم في مرمى الانتقادات... صورها وهي تصافح المدوّن الإسرائيلي أشعلت الانترنت
بعد مقتل المصورة على يد البطل... محاكمة المسؤولة عن الأسلحة في موقع تصوير فيلم "راست"!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-02-17

موسكو تعلن "السيطرة الكاملة" على أفدييفكا في شرق أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-15

ظافر ناصر للـLBCI: نحن لا نرى أن "حزب الله" يريد حربا واسعة أو شاملة ولا نرى أن ايران تريد ذلك والخوف على هذا الصعيد هو من النوايا الإسرايلية

LBCI
منوعات
2024-02-02

"أشعر بالاشمئزاز"... ما طلبه منها زوجها السابق لا يُصدق: "حبيبتي المراهقة مثيرة وأنت كبيرة في السن ومستهلكة"!

LBCI
منوعات
2024-01-26

قررت أن تقوم بعلاقة ثلاثية مع حبيبين ولكن الأمور خرجت عن السيطرة... "كنت جالسة عارية بينهما وحصل ما لم أتوقعه"!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
08:37

محمد رمضان معرّض للحبس... إليكم التفاصيل

LBCI
فنّ
07:46

بسبب دعمه لغزة... استبعاد باسم يوسف من فيلم "سوبرمان"

LBCI
فنّ
07:13

بكاء محمود عامر على الهواء بعد أيام من زواجه من شابة تصغره بسنوات (فيديو)

LBCI
فنّ
05:30

الحزن يخيّم على الوسط الفنّي السوري... وفاة الممثلة ثناء دبسي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-18

تجمع رجال أمن المطار حول حقيبتها... اعتقدوا أن لديها فأر بداخلها ولكن ما عثروا عليه وضعها في موقف محرج!

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-13

نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: عملية طوفان الأقصى كشفت إن إسرائيل ضعيفة بذاتها

LBCI
منوعات
2024-02-20

مشاهد صادمة لجبل إيفرست... أطنان من النفايات تخلق حالة من القلق بين الخبراء! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-02-20

كانت نيّتها مؤثرة لكن النتيجة أتت هستيرية... اختارت اسماً "إباحيا" لابنتها وهذا ما حصل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

الوفد النيابي اللبناني اليوم في مجلس اللوردات....ماذا في تفاصيل اجتماعاته اليوم؟

LBCI
أخبار لبنان
07:50

فضل الله: العدو الإسرائيلي يتمادى بين فترة وأخرى في غاراته

LBCI
أخبار لبنان
07:35

مولوي من صيدا: لتجنيب لبنان والجنوب كأس الحرب

LBCI
أخبار دولية
03:46

كيف يبدو الوضع في اسرائيل وسط تخطيط لدخول رفح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

لا اخراجات قيد ولا غيرها من المعاملات والسبب: لا طوابع تناسب الرسوم الجديدة!

LBCI
رياضة
13:57

منتخب لبنان أمام إستحقاق جديد... والمشوار يبدأ من سوريا

LBCI
أخبار دولية
13:54

عقدة رفح ما زالت تعقد كل الملفات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الوفد النيابي اللبناني في مجلس العموم البريطاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الصامدون من أهل علما الشعب لم تهجرهم الحرب... فهل يهجرهم إنقطاع الكهرباء؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
10:50

"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)

LBCI
خبر عاجل
04:22

معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد

LBCI
منوعات
12:29

"وعدني أن يعطيني البوتوكس مقابل خدمات جنسية"... طبيب تجميل معروف وقع في مأزق كبير وهذا ما فعله مع مريضته!

LBCI
منوعات
16:10

"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!

LBCI
صحة وتغذية
05:12

دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!

LBCI
صحف اليوم
00:42

إسرائيل تُبلغ "أسفها" لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية (نداء الوطن)

LBCI
منوعات
16:39

ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!

LBCI
منوعات
13:10

شاب وقع في حب ممثلة أفلام إباحية.... "عرضت عليها الزواج ووافقت ثم أهانتني بطريقة بشعة وبعد أشهر هذا ما طلبته مني"!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More