نانسي عجرم في مرمى الانتقادات... صورها وهي تصافح المدوّن الإسرائيلي أشعلت الانترنت

نانسي عجرم في مرمى الانتقادات... صورها وهي تصافح المدوّن الإسرائيلي أشعلت الانترنت

لم يمرّ حفل النجمة اللبنانيّة نانسي عجرم الأخير مرور الكرام، بل ترافق مع حملة هجوم واسعة بعد انتشار صورةٍ لها تجمعها بالمدوّن الإسرائيلي إيتزيك بلاس.

وفي التفاصيل، نشرت وسائل إعلام إسرائيليّة صورةً للفنانة نانسي عجرم وهي تصافح المدوّن الإسرائيلي في كواليس حفلها، وهو الأمر الّذي وضعها في مرمى الانتقادات.

وسرعان ما أشعلت هذه اللقطات مواقع التواصل الاجتماعي وقسمت الرأي العام، بخاصةٍ أن البعض وجّه انتقادات لاذعة للفنانة اللبنانيّة، في حين دافع آخرون بشراسة عن نانسي عجرم مؤكّدين أن النجمة التقطت الصور مع المعجبين من دون معرفة جنسيّة أي منهم.

ويتصدّر إسم نانسي عجرم قائمة الترند على منصّة X في لبنان منذ أكثر من 24 ساعة بسبب الجدل الحاصل.