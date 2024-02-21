الحزن يخيّم على الوسط الفنّي السوري... وفاة الممثلة ثناء دبسي

الحزن يخيّم على الوسط الفنّي السوري... وفاة الممثلة ثناء دبسي

خيّم الحزن على الوسط الفنّي السوري، وأعرب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم الكبير لفقدان الممثلة السورية ثناء دبسي.

وفي التفاصيل، نعت نقابة الفنانين السوريين عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الراحلة ثناء الدبسي زوجة الممثل القدير سليم صبري.

يُذكر أن الراحلة ثناء دبسي كانت من أوائل الفنّانين المساهمين في تأسيس المسرح القومي، وشاركت مع شقيقتها ثراء دبسي بعروض فرقة مسرح الشعب على خشبة مسرح دار الكتب الوطنية في حلب.