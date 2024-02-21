بسبب دعمه لغزة... استبعاد باسم يوسف من فيلم "سوبرمان"

بسبب دعمه لغزة... استبعاد باسم يوسف من فيلم "سوبرمان"

أعلن الإعلامي المصري باسم يوسف أنّه تمّ استبعاده من فيلم "سوبرمان" للمخرج الأميركي جيمس غان، وذلك بعد المقابلة الشهيرة التي أجراها في برنامج بيرس مورغن وتضامنه مع غزة.

وكشف باسم يوسف أن الشخصيّة الّتي كان سيجسّدها في الفيلم قد حُذفت، وصرّح أنه يتفهّم قرار إلغاء شخصيّته من الفيلم من قبل صنّاع القرار، وأضاف "عندما أهاجم إسرائيل، فإنني أهاجم سياستها ولا أهاجم الشعب اليهودي".