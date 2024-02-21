محمد رمضان معرّض للحبس... إليكم التفاصيل

محمد رمضان معرّض للحبس... إليكم التفاصيل

كشفت مجلة "لها" أن محكمة جنوب الجيزة تنظر اليوم الأربعاء المعارَضة التي تقدّم بها النجم المصري محمد رمضان على حكم لمدة سنة بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة عن بنك شهير.

ونقلت مجلة "لها" عن مصدر قضائي أن محمد رمضان معرّض للحبس إذا لم يحضر المحاكمة ويدخل قفص الاتّهام خلال النظر في الدعوى، مؤكداً أن عدم حضور رمضان المحاكمة سيدفع المحكمة لتأييد قرار حبسه عاماً ليصبح بذلك الحكم نهائياً.