سلّم نفسه للأجهزة الأمنية... محمد رمضان: أثق في نزاهة القضاء المصري

سلّم نفسه للأجهزة الأمنية... محمد رمضان: أثق في نزاهة القضاء المصري

بسيارة لمبورغيني فارهة، وصل النجم المصري إلى محكمة الجيزة وسلّم نفسه إلى الأجهزة الأمنيّة في القاهرة، تزامناً مع انعقاد جلسة معارضته على حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

وبعد انتهاء الجلسة، صرّح محمد رمضان "أنا أثق في نزاهة القضاء المصري العادل، وأثق في أنه سينصفني فيما يتم توجيهه لي من اتهامات لا أساس لها من الصحة".