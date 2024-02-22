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محمد منير سقط في دار الأوبرا المصرية وكسر يده... وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل الحادث
فنّ
2024-02-22 | 06:40
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محمد منير سقط في دار الأوبرا المصرية وكسر يده... وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل الحادث
محمد منير سقط في دار الأوبرا المصرية وكسر يده... وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل الحادث
تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ ووزارة الثقافة المصرية، شارك النجم المصري محمد منير في إحياء "الليالي السعودية المصرية" في دار الأوبرا إلى جانب كلّ من شيرين عبد الوهاب وماجد المهندس.
وكشفت وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني تفاصيل الحادث الذي تعرّض له محمد منير قبل ساعات قليلة من الحفل، فصرّحت "الفنان محمد منير تعرّض للسقوط على درجات سلّم دار الأوبرا المصرية أثناء التمارين الخاصة بالحفل وكسر يده".
وتابعت وزيرة الثقافة المصريّة قائلةً "محمد منير أصّر على العودة الى المسرح للمشاركة في إحياء الحفل رغم اصابته الشديدة، وذلك بسبب احترامه الكبير للجمهور".
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