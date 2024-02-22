توم كروز يفسخ علاقته مع حبيبته... زوجة سابقة لأحد الزعماء الروسيين! (صورة)

أعلنت مصادر خاصة عن نجم هوليوود توم كروز أنه أنهى علاقته مع النجمة الروسية إلسينا خيروفا.

وفي التفاصيل، بدأ بطل سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة" بمواعدة إلسينا، التي تصغره بـ 25 عامًا، في نهاية العام الماضي.

وكشفت المصادر أن علاقة توم، 61 عامًا، مع السيدة البالغة من العمر 36 عامًا، "قد وصلت إلى نهايتها"، لكنه أراد أن يبقيا أصدقاء لأنهما يعيشان في نفس المبنى السكني في لندن.

وإلسينا هي ابنة عضو برلماني روسي بارز وزوجة سابقة لأحد زعماء تجارة الألماس.

ويُذكر أن فيلم توم كروز Mission: Impossible – Dead Reckoning من المقرر أن ينافس في الشهر المقبل على جوائز الأوسكار للمؤثرات الصوتية والمرئية.