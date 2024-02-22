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تيلور سويفت تفوز بجائزة فنان التسجيل العالمي للمرة الرابعة
فنّ
2024-02-22 | 13:43
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تيلور سويفت تفوز بجائزة فنان التسجيل العالمي للمرة الرابعة
تيلور سويفت تفوز بجائزة فنان التسجيل العالمي للمرة الرابعة
أضافت نجمة البوب تيلور سويفت اليوم الأربعاء جائزة أخرى إلى قائمتها الطويلة من الجوائز، بفوزها بجائزة أفضل فنان تسجيل عالمي لهذا العام للمرة الرابعة من الاتحاد الدولي للتسجيلات الصوتية، وهي المنظمة التي تمثل صناعة الموسيقى المسجلة في جميع أنحاء العالم.
وحصدت صاحبة أغنية "أنتي-هيرو" الجائزة للعام الثاني على التوالي، وسبق أن فازت بها في عامي 2014 و2019.
ووفقا للاتحاد الدولي للتسجيلات الصوتية، يجري احتساب الجائزة من خلال تقييم عدد مبيعات الفنان أو الفرقة في جميع أنحاء العالم في البث المباشر والتحميل ومبيعات التسجيلات خلال السنة وتغطي كامل أعمالهم.
ويحصل الفنان الذي يتصدر القائمة العالمية للاتحاد الدولي للتسجيلات الصوتية للفنانين على جائزة فنان التسجيل العالمي للعام، وهو ما نجحت فيه سويفت أكثر من أي فنان آخر منذ تدشين القائمة قبل 11 عاما.
واحتلت فرقتا الكيه-بوب (سيفنتين) و(ستراي كيدز) المركزين الثاني والثالث على الترتيب في القائمة في ما وصفه الاتحاد بأنه "عام قياسي للفنانين الكوريين".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، سجلت سويفت (34 عاما) رقما قياسيا آخر في حفل توزيع جوائز جرامي، بفوزها بجائزة ألبوم العام للمرة الرابعة.
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