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كيف علّقت إليسا على ديو بلقيس ومروان خوري؟
فنّ
2024-02-23 | 06:42
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كيف علّقت إليسا على ديو بلقيس ومروان خوري؟
كيف علّقت إليسا على ديو بلقيس ومروان خوري؟
هنّأت النجمة اللبنانيّة إليسا كلّ من زميليها بلقيس ومروان خوري، وذلك بعد إصدار الديو الّذي جمع الأخيرين تحت عنوان "خدي الغمرات".
ودوّنت إليسا عبر منصّة X "ملك الأخلاق والموهبة والحب الفائض. ألف مبروك على نجاحك ومشاعرك اللي بتعبي الدني حب دايما، ومبروك للمميزة بلقيس وقوفها جانبك وحضورها الحلو".
بدوره، ردّ مروان خوري على إليسا بالقول "ولا مرّة بتتأخري تشاركي فرحك بنجاح الآخرين! قديش هالشي بيكبّرك بعيون الناس وبيخلّيكي استثنائية بكل شي".
كما ردّت بلقيس قائلةً "حبيبة القلب إليسا. بحبك وبعتز فيكي وبكلامك الحلو اللي بيشبه قلبك".
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