بعد صورتها مع المدوّن الإسرائيلي... دعوى قضائيّة ضد نانسي عجرم

بعد صورتها مع المدوّن الإسرائيلي... دعوى قضائيّة ضد نانسي عجرم

لا تزال تداعيات التقاط النجمة نانسي عجرم صورةً مع المدوّن الإسرائيلي ظنّاً منها أنّه أحد المعجبين في كواليس حفلها بقبرص مستمرّة.

وكشف موقع "فوشيا" أن أحد المحامين اللبنانيين قد تقدّم بدعوى قضائية ضدها أمام النيابة العامة العسكرية بتهمة مخالفتها قانون مقاطعة إسرائيل.