لبنان يشارك في بينالي البندقية الفني بتجهيز عن أسطورة أوروبا الفينيقية

لبنان يشارك في بينالي البندقية الفني بتجهيز عن أسطورة أوروبا الفينيقية



ستخيم الأجواء الأسطورية الممزوجة بالحداثة على الجناح اللبناني في المعرض العالمي للفن المعاصر- بينالي البندقية، إذ يستعيد بتصرّف أسطورة أوروبا الفينيقية كما تراها الفنانة البصرية منيرة الصلح، في عمل تجهيزي يرّكز على كون المرأة "مصدر القوة".



وتتولى الجمعية اللبنانية للفنون البصرية برعاية وزارة الثقافة اللبنانية تنظيم الجناح اللبناني في الدورة الستّين من المعرض العالمي التي تقام ما بين 20 نيسان و24 تشرين الثاني المقبلين.



وهذا التجهيز الفني المتعدّد الوسائط الذي يتألّف من 41 عملاً، يحمل عنوان "رقصة من حكايتها" وسيشغل فضاء الجناح اللبناني البالغة مساحته 180 متراً مربعاً داخل "الأرسنالي"، ويتناول أسطورة أوروبا، ابنة ملك مدينة صور الفينيقية، وعلاقتها بإله السماء والصاعقة في الميثولوجيا الاغريقية زويس، من المنظور الفني الفنانة لمنيرة الصلح.



ويتمحور تجهيز "رقصة من حكايتها" الذي وضع له السينوغرافيا المهندس المعماري كريم بكداش على قاربٍ يدعو الزائر إلى رحلة رمزية، غير أن هيكل القارب الرئيسي الذي يتوسط المعرض غير مكتمل، ومحاط بستة قوارب و18 رسماً وخمس لوحات و15 قناعاً. ويتناول شريط مصور مدته 12 دقيقة الأعمال التي يتضمنها المعرض بطريقة متحركة وتتخلله مشاهد تمثيلية ويعرض على شاشة تشكل شراع القارب الرئيسي.



وقالت الفنانة البصرية المتعددة الاختصاصات منيرة الصلح (46 عاما) لوكالة فرانس برس على هامش مؤتمر صحافي عقد وسط التماثيل والنواويس في القاعة الرئيسية للمتحف الوطني في بيروت إنها "استوحت التجهيز من اسطورة اوروبا إبنة أجينور ملك صور، وهي أميرة فينيقية اقترب منها زيوس بشكل ثور أبيض وخطفها على جزيرة كريت". ويضم المتحف نفسه فسيفساء تمثل أسطورة أوروبا.



غير أن الفنانة اللبنانية ارتأت أن تبدل حوادث القصة "فبدلاً من أن يخطفها زيوس إلى حضارة ثانية (...) تتحكم أوروبا بقصتها وتمسك بزمام الأمور وتغيّر سياقها مظهرة أنها ليست المرأة المظلومة والضحية". وأضافت "يهمني أن تكون المرأة مصدر القوة".



وأوضحت أنها كتبت هذه القصة من منظورها "كإمراة لبنانية"، مذكّرة بأن "معظم من كتب هذه الاساطير الإغريقية كانوا رجالاً".



ورأى ممثل وزير الثقافة اللبناني الإعلامي روني ألفا أن "عمل الصلح المتعدد الأبعاد يحاكي الأسطورة والواقع، التاريخ والحداثة"، واصفاً إياه بأنه "رحلة نضال تحرري يتحدى المجتمع الذكوري بغوايته وسط سينوغرافيا تحمل الزائر الى الشاطئ اللازوردي في صور".



وشرحت القيّمة الفنية على الجناح اللبناني ندى غندور أن المعرض هذه السنة يلقي الضوء على القضايا والتحديات التي تواجهها المرأة"، ويبدو الجناح اللبناني سنة 2024 صرحاً "يمجّد الانعتاق والحرية والتضامن والمساواة بين الجنسين".



ولفتت إلى أن لبنان يشارك للمرة الأولى بدورتين مُتتاليتَين في بينالي البندقية. وأملت في أن تعزّز هذه المشاركة "مكانة لبنان على الساحة الفنية العالمية، مركزا للإبداع والابتكار الفني. وأن يمهّد الطريق (...) لإقامة جناح لبناني دائم".