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بيونسيه تحقق إنجازاً جديداً في تاريخ الموسيقى في الولايات المتحدة... وهذه التفاصيل!
فنّ
2024-02-23 | 12:40
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بيونسيه تحقق إنجازاً جديداً في تاريخ الموسيقى في الولايات المتحدة... وهذه التفاصيل!
بيونسيه تحقق إنجازاً جديداً في تاريخ الموسيقى في الولايات المتحدة... وهذه التفاصيل!
حققت بيونسيه إنجازاً جديداً في تاريخ الموسيقى في الولايات المتحدة إذ أصبحت هذا الأسبوع أول مغنية ذات بشرة داكنة تتصدر أغنية منفردة لها من نوع الكانتري ترتيب الأعمال الأكثر شعبية في هذه الفئة، مستبقة بذلك إصدار ألبومها الجديد الذي يتمحور على هذا اللون الريفي.
فأغنية "تكساس هولدم" Texas Hold 'Em التي طرحتها بيونسيه في 11 تشرين الثاني الجاري خلال مباراة الـ"سوبر بول"، وهي من النوع الإيقاعي على أنغام آلة البانجو، حلت في المركز الأول في ترتيب "هوت كانتري سونغز" الذي تضعه مجلة "بيلبورد"، فيما حصلت أغنيتها المنفردة الأخرى "16 كاريدجز" في المرتبة التاسعة.
وأشارت "بيلبورد" على موقعها الإلكتروني إلى أن "أي امرأة داكنة البشرة أو خلاسية" لم يسبق أن تصدرت هذا الترتيب قبل أن تحقق "تكساس هولدم" هذا الإنجاز.
ومع أن الكانتري أسلوب موسيقي مرتبط بالجذور الإفريقية للأميركيين السود، وخصوصاً لجهة اعتمادها على آلة البانجو التي كان العبيد الأفارقة المرحّلون إلى قارة أميركا يستخدمونها، إلا أن الفنانين السود بقوا مستبعدين عن هذا النوع.
وفي عام 2019، حصل جدل عندما استُبعدت من ترتيب "بيلبورد" في فئة الكانتري أغنية لفنان الراب ليل ناس مزجت بين الهيب هوب والكانتري، بحجة أنها لم تكن تتضمن عناصر كافية لإدراجها ضمن التصنيف المخصص لهذا اللون.
إلا أن عدداً من الفنانين السود تمكنوا مع ذلك في السنوات الأخيرة من إثبات وجودهم في هذا النوع، من بينهم ميكي غايتون وبريتني سبنسر. ومن علامات هذا الاعتراف المتأخر، حصلت أغنية الفولك والكانتري الشهيرة "فاست كار" Fast Car التي كتبتها تريسي تشابمان وصدرت عام 1988 على جائزة أفضل أغنية لعام 2023 في حفل توزيع جوائز "كانتري ميوزيك"، ولكن بعد أن أعاد غناءها الفنان لوك كومز.
ويُتوقع أن يصدر ألبوم بيونسيه الجديد "أكت 2" Act II في 29 آذار. وأفيد بأن هذا الألبوم سيكون من نوع الكانتري، وهو الثاني من ثلاثية كانت باكورتها "رينيسانس" Renaissance عام 2022.
سيكون "أكت 2" الألبوم الثامن للمغنية المولودة في تكساس التي تُعدّ الأكثر فوزاً بجوائز "غرامي"، إذ نالت 32 منها.
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