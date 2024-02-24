نقل فادي إبراهيم إلى العناية الفائقة... مستجدات طارئة حدثت في الساعات الماضية!

نقل فادي إبراهيم إلى العناية الفائقة... مستجدات طارئة حدثت في الساعات الماضية!

بعد ظهوره في الأيام الماضية مُعلناً أن حالته الصحية بتحسّنٍ مستمرّ، يبدو أن مستجدات طارئة حدثت في الساعات الماضية مع الممثل اللبناني القدير فادي إبراهيم، الأمر الّذي استدعى نقله إلى العناية الفائقة.

في إطارٍ متصل، أصدرت عائلة الممثل فادي إبراهيم بياناً صحفياً جاء فيه "نظراً للمضاعفات الّتي حدثت له مؤخراً، تم نقل فادي ابراهيم إلى العناية المركزة ومُنعت عنه الزيارات".

وأضاف البيان " طلب من محبّيه وجمهوره الصلاة والدعاء له بالشفاء، كما نرجو عدم نشر أي بيان بخصوص حالته من أي جهة كانت إلا من خلال العائلة، ودمتم في أمان الله".