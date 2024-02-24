دريد لحام يثير الجدل: "واحد مثل عادل امام ما بيصير يعتزل"

دريد لحام يثير الجدل: "واحد مثل عادل امام ما بيصير يعتزل"

أثار الممثل السوري القدير دريد لحام، صاحب شخصيّة "غوّار الطوشي" الشهيرة، جدلاً واسعاً على منصّات التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته الأخيرة عن إعتزال زعيم الكوميديا المصري عادل امام.

وفي التفاصيل، رفض الممثل دريد لحام فكرة اعتزال زميله عادل امام، وصرّح قائلاً "هذا الأمر يخص عادل إمام وحده. ولكن واحد مثل عادل إمام الزعيم ما بيصير يعتزل".