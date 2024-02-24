حذف أغنية "كدابة" للفنان حسام حبيب عن موقع يوتيوب.. فما هو السبب؟

حذف أغنية "كدابة" للفنان حسام حبيب عن موقع يوتيوب.. فما هو السبب؟

تفاجأ روّاد الإنترنت في الساعات الماضية بقيام إدارة موقع يوتيوب بحذف أغنية "كدابة" الّتي أطلقها الفنان المصري حسام حبيب مؤخراً، فما هو السبب؟

يبدو أن السبب يعود إلى حقوق ملكيّة الأغنية واتهام حسام حبيب بالسرقة، فكتب المنتج والموزّع محمد شفيق عبر فيسبوك "السلام عليكم، بداية كده تم إنتاج أغنية للفنان الصاعد محمود عز من قِبل شركتيEYE Creative Studiosبعنوان "بياعة" وده رابط الأغنية. تم طرح البرومو بتاعها على إنستغرام يوم ١٨ يناير بجملة المذهب اللي تم "نحتها" أو اقتباسها من قبل الفنان حسام حبيب في أغنيته الجديدة "كدابة" وده لينك الأغنية عشان حضراتكم تحكموا بنفسكم".

وتابع محمد شفيق قائلاً "أولاً سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالمصنّفات الفنية لاتخاذ اللازم. ثانياً تم التواصل مع المحامية جهاد مبروك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية باتجاه الواقعة".