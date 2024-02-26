وفاة نجم الدراما اللبنانيّة فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض

وفاة نجم الدراما اللبنانيّة فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض

استيقظ الشعب اللبناني صباح يوم الإثنين على خبر حزين، وهو وفاة الممثل اللبناني القدير فادي إبراهيم بعد صراعٍ مع المرض.

وكانت عائلة فادي إبراهيم قد كشفت في بيانٍ صحافي قبل يومين أن نجم الدراما اللبنانيّة قد نُقل إلى العناية المركزة في المستشفى ومُنعت عنه الزيارات نظراً لمضاعفات داء السكري الّتي حدثت له مؤخراً.

ويُعتبر الممثل فادي إبراهيم من أبرز الوجوه الّذين عاصروا نهضة الدراما اللبنانية، وبرز اسمه منذ تسعينيات القرن الماضي، انطلاقاً من مسلسل "العاصفة تهب مرتين" في عام 1995، ومسلسل نساء في العاصفة" في عام 1997.

وشارك فادي إبراهيم في العديد من المسلسلات اللبنانيّة والأعمال العربيّة المشتركة، أمّا آخر أعماله فهو مسلسل "سرّ وقدر" الّذي لم يبصر النور بعد.