الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وفاة نجم الدراما اللبنانيّة فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض
فنّ
2024-02-26 | 03:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وفاة نجم الدراما اللبنانيّة فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض
وفاة نجم الدراما اللبنانيّة فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض
استيقظ الشعب اللبناني صباح يوم الإثنين على خبر حزين، وهو وفاة الممثل اللبناني القدير فادي إبراهيم بعد صراعٍ مع المرض.
وكانت عائلة فادي إبراهيم قد كشفت في بيانٍ صحافي قبل يومين أن نجم الدراما اللبنانيّة قد نُقل إلى العناية المركزة في المستشفى ومُنعت عنه الزيارات نظراً لمضاعفات داء السكري الّتي حدثت له مؤخراً.
ويُعتبر الممثل فادي إبراهيم من أبرز الوجوه الّذين عاصروا نهضة الدراما اللبنانية، وبرز اسمه منذ تسعينيات القرن الماضي، انطلاقاً من مسلسل "العاصفة تهب مرتين" في عام 1995، ومسلسل نساء في العاصفة" في عام 1997.
وشارك فادي إبراهيم في العديد من المسلسلات اللبنانيّة والأعمال العربيّة المشتركة، أمّا آخر أعماله فهو مسلسل "سرّ وقدر" الّذي لم يبصر النور بعد.
آخر الأخبار
فنّ
وفاة
فادي إبراهيم
التالي
نجوم الفنّ والتمثيل والإعلام يودّعون فادي إبراهيم بحزنٍ كبير
ماذا كشف الممثل جورج خباز عن مسرحياته؟... وهذا رأيه بمسرحيتي "بروفيسور" و"هلق وقتا"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
01:52
وفاة الممثل فادي إبراهيم عن عمر يناهز الـ68 عامًا
خبر عاجل
01:52
وفاة الممثل فادي إبراهيم عن عمر يناهز الـ68 عامًا
0
فنّ
04:39
نجوم الفنّ والتمثيل والإعلام يودّعون فادي إبراهيم بحزنٍ كبير
فنّ
04:39
نجوم الفنّ والتمثيل والإعلام يودّعون فادي إبراهيم بحزنٍ كبير
0
منوعات
03:37
بمناسبة مرور 10 سنوات على وفاة طفلها عند الولادة... أم تروي قصتها المؤثرة!
منوعات
03:37
بمناسبة مرور 10 سنوات على وفاة طفلها عند الولادة... أم تروي قصتها المؤثرة!
0
أخبار دولية
2024-02-25
وفاة تشارلي بيتون مؤسس حركة "الفهود السود" الإسرائيلية
أخبار دولية
2024-02-25
وفاة تشارلي بيتون مؤسس حركة "الفهود السود" الإسرائيلية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
04:54
فيلم "بوب مارلي: وان لاف" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية محققاً ايرادات خيالية!
فنّ
04:54
فيلم "بوب مارلي: وان لاف" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية محققاً ايرادات خيالية!
0
فنّ
04:43
الفائزون في جوائز "ساغ أووردز" من نقابة الممثلين في هوليوود... ومن نال الجائزة الكبرى؟ (فيديو)
فنّ
04:43
الفائزون في جوائز "ساغ أووردز" من نقابة الممثلين في هوليوود... ومن نال الجائزة الكبرى؟ (فيديو)
0
فنّ
04:39
نجوم الفنّ والتمثيل والإعلام يودّعون فادي إبراهيم بحزنٍ كبير
فنّ
04:39
نجوم الفنّ والتمثيل والإعلام يودّعون فادي إبراهيم بحزنٍ كبير
0
اخبار البرامج
02:00
ماذا كشف الممثل جورج خباز عن مسرحياته؟... وهذا رأيه بمسرحيتي "بروفيسور" و"هلق وقتا"
اخبار البرامج
02:00
ماذا كشف الممثل جورج خباز عن مسرحياته؟... وهذا رأيه بمسرحيتي "بروفيسور" و"هلق وقتا"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
04:43
الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف محيط مدينة بعلبك بالقرب من بلدة عدوس (فيديو)
خبر عاجل
04:43
الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف محيط مدينة بعلبك بالقرب من بلدة عدوس (فيديو)
0
أخبار لبنان
04:55
المصداقيّة وضمان جودة المنتجات هدف توتال للطاقات ماركتينغ لبنان من خلال تجهيز مختبريْن متنقّليْن لمراقبة جودة منتجاتها
أخبار لبنان
04:55
المصداقيّة وضمان جودة المنتجات هدف توتال للطاقات ماركتينغ لبنان من خلال تجهيز مختبريْن متنقّليْن لمراقبة جودة منتجاتها
0
آخر الأخبار
05:16
الغارة الاسرائيلية في بعلبك استهدفت هنغارا ومبنى من طبقتين متباعدين بضعة امتار في تل صفية في نقطة واقعة في سهل بعلبك
آخر الأخبار
05:16
الغارة الاسرائيلية في بعلبك استهدفت هنغارا ومبنى من طبقتين متباعدين بضعة امتار في تل صفية في نقطة واقعة في سهل بعلبك
0
أخبار لبنان
03:50
طعن من نواب الكتائب وتجدّد وتحالف التغيير بقانون موازنة 2024
أخبار لبنان
03:50
طعن من نواب الكتائب وتجدّد وتحالف التغيير بقانون موازنة 2024
بالفيديو
d-none hideMe
0
خبر عاجل
04:43
الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف محيط مدينة بعلبك بالقرب من بلدة عدوس (فيديو)
خبر عاجل
04:43
الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف محيط مدينة بعلبك بالقرب من بلدة عدوس (فيديو)
0
آخر الأخبار
02:39
اسقاط طائرة مسيرة اسرائيلية على طريق الليطاني-الميدنة (فيديو)
آخر الأخبار
02:39
اسقاط طائرة مسيرة اسرائيلية على طريق الليطاني-الميدنة (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إنجاز جديد للبنان: تسعة طلّاب يفوزون بجائزة أفضل منتج عربي مبتكر للعام ٢٠٢٤
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إنجاز جديد للبنان: تسعة طلّاب يفوزون بجائزة أفضل منتج عربي مبتكر للعام ٢٠٢٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حرب موسكو وكييف أقلقت عواصم الكوكب لعامين
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حرب موسكو وكييف أقلقت عواصم الكوكب لعامين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
صراع شيعي - شيعي في العراق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
صراع شيعي - شيعي في العراق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إصرار اسرائيلي على عملية رفح وسط تفاؤل بشأن مفاوضات الهدنة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إصرار اسرائيلي على عملية رفح وسط تفاؤل بشأن مفاوضات الهدنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مبادرة تكتل الاعتدال الرئاسية... هل تسلك طريقها الى ساحة النجمة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مبادرة تكتل الاعتدال الرئاسية... هل تسلك طريقها الى ساحة النجمة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هكذا ممكن حل أزمة أجور القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هكذا ممكن حل أزمة أجور القطاع العام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
في عين المريسة… مهرجان البستان حاضر عبر الموسيقى الكلاسيكية
تقارير نشرة الاخبار
13:18
في عين المريسة… مهرجان البستان حاضر عبر الموسيقى الكلاسيكية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
01:52
وفاة الممثل فادي إبراهيم عن عمر يناهز الـ68 عامًا
خبر عاجل
01:52
وفاة الممثل فادي إبراهيم عن عمر يناهز الـ68 عامًا
2
خبر عاجل
04:43
الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف محيط مدينة بعلبك بالقرب من بلدة عدوس (فيديو)
خبر عاجل
04:43
الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف محيط مدينة بعلبك بالقرب من بلدة عدوس (فيديو)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هكذا ممكن حل أزمة أجور القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هكذا ممكن حل أزمة أجور القطاع العام
4
اخبار البرامج
16:45
تصريحات قوية للممثل جورج خباز عن الزواج وكواليس مسلسل "النار بالنار"... وهذا ما يجمعه بالممثلة كاريس بشار!
اخبار البرامج
16:45
تصريحات قوية للممثل جورج خباز عن الزواج وكواليس مسلسل "النار بالنار"... وهذا ما يجمعه بالممثلة كاريس بشار!
5
أخبار لبنان
03:50
طعن من نواب الكتائب وتجدّد وتحالف التغيير بقانون موازنة 2024
أخبار لبنان
03:50
طعن من نواب الكتائب وتجدّد وتحالف التغيير بقانون موازنة 2024
6
علوم وتكنولوجيا
08:38
الأطباء يفشلون في إيجاد العلاجات المناسبة لهذا النوع من الالتهابات… إليكم التفاصيل
علوم وتكنولوجيا
08:38
الأطباء يفشلون في إيجاد العلاجات المناسبة لهذا النوع من الالتهابات… إليكم التفاصيل
7
فنّ
03:29
وفاة نجم الدراما اللبنانيّة فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض
فنّ
03:29
وفاة نجم الدراما اللبنانيّة فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض
8
آخر الأخبار
11:26
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا شنت غارات على خلية مسلحين وعلى مجمعين عسكريين لحزب الله في بليدا جنوبي لبنان
آخر الأخبار
11:26
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا شنت غارات على خلية مسلحين وعلى مجمعين عسكريين لحزب الله في بليدا جنوبي لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More