الفائزون في جوائز "ساغ أووردز" من نقابة الممثلين في هوليوود... ومن نال الجائزة الكبرى؟ (فيديو)

نشرت وكالة فرانس برس قائمة الفائزين في جوائز "ساغ أووردز" التي تمنحها نقابة الممثلين ووُزّعت السبت في لوس أنجلوس، وفي ما يلي:

سينما

-أفضل طاقم عمل: "أوبنهايمر"

-أفضل ممثل في دور رئيسي: كيليان ميرفي في "أوبنهايمر"

-أفضل ممثلة في دور رئيسي: ليلي غلادستون في "كيلرز أوف ذي فلاور مون"

-أفضل ممثل في دور مساعد: روبرت داوني جونيور في "أوبنهايمر"

-أفضل ممثلة في دور مساعد: دفاين جوي راندولف في "ذي هولدوفرز"

-أفضل أداء جماعي في فيلم: "ميشن إمباسيبل- ديد ريكونينغ بارت وان"

تلفزيون

-أفضل طاقم عمل في مسلسل درامي: "ساكسيشن"

-أفضل ممثل في مسلسل درامي: بيدرو باسكال في "ذي لاست أوف آس"

-أفضل ممثلة في مسلسل درامي: إليزابيث ديبيكي في "ذي كراون"

-أفضل أداء جماعي في مسلسل كوميدي: "ذي بير"

-أفضل ممثل في مسلسل كوميدي: جيريمي ألين وايت في "ذي بير"

-أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي: آيو إديبيري في "ذي بير"

-أفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني: ستيفن يون في "بيف"

-أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني: آلي وونغ في "بيف"

-أفضل أداء جماعي في مسلسل تلفزيوني: "ذي لاست اوف آس"