فيلم "بوب مارلي: وان لاف" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية محققاً ايرادات خيالية!

حافظ فيلم "بوب مارلي: وان لاف" (Bob Marley: One Love) الذي يتناول سيرة مغني الريغي الشهير على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققاً إيرادات بـ 13,5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع، وفقاً للتقديرات التي أعلنتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.ويتولّى الممثل البريطاني كينغسلي بن أدير الذي سبق أن أدى دور مالكولم إكس في فيلم "وان نايت إن ميامي" One Night in Miami تجسيد شخصية المغني الجامايكي بوب مارلي الذي حقق نجاحاً باهراً قبل وفاته في 1981 عن عمر يناهز 36 عاما.وحلّ ثانياً في الترتيب الفيلم التحريكي الذي يستند إلى شرائط "مانغا" المصوّرة "ديمن سلاير".وبلغت إيرادات فيلم "ديمن سلاير: كيميتسو نو يايبا" 11,6مليون دولار، مما يؤكد النجاح الشعبي لهذه الظاهرة من اليابان. وقال المحلل ديفيد غروس "إنها انطلاقة ممتازة" لفيلم مماثل، وتخطت حتى انطلاقة جزء سابق صدر في آذار 2023.وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم "أوردينري انجيلز"Ordinary Angels الذي حقق 6,5 ملايين دولار. ويتناول العمل القصة الحقيقية لمصففة شعر من كنتاكي توحد سكان بلدتها الصغيرة لمساعدة أرمل يعتني وحده بابنته المريضة.وجاء في المرتبة الرابعة فيلم "مدام ويب" Madame Web محققاً إيرادات بستة ملايين دولار. وفي هذا الفيلم المنتمي إلى علم "مارفل" للأبطال الخارقين، الرابع من عالم سبايدر-مان تنتجه شركة "سوني"، تؤدي الممثلة داكوتا جونسون دور سائقة سيارة إسعاف تتمتع بموهبة التنبؤ بالمستقبل.وحلّ خامساً فيلم الرسوم المتحركة "مايغريشن" Migration "يونيفرسال" مع إيرادات بلغت 3 ملايين دولار.