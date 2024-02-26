نجوم الفنّ والتمثيل والإعلام يودّعون فادي إبراهيم بحزنٍ كبير

خبر حزين 💔
وداعاً نجم الدراما اللبنانية #فادي_ابراهيم
ألف رحمة لروحك، وأحرّ التعازي لأسرتك
— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) February 26, 2024
خبر حزين 💔
وداعاً نجم الدراما اللبنانية #فادي_ابراهيم
ألف رحمة لروحك، وأحرّ التعازي لأسرتك
رحل #فادي_ابراهيم وترك وراه تاريخ كبير من الأعمال اللي رح تبقى بذاكرتنا وبحياتنا ما مننساها. الله يرحمه ويصبّر أهله🙏🏻
— Nancy Ajram (@NancyAjram) February 26, 2024
رحل #فادي_ابراهيم وترك وراه تاريخ كبير من الأعمال اللي رح تبقى بذاكرتنا وبحياتنا ما مننساها. الله يرحمه ويصبّر أهله🙏🏻
نجم الدراما اللبنانيه والعربيه فادي إبراهيم في ذمه الله رحمه الله عليه #إنا_لله_وإنا_اليه_راجعون 🙏🏻 #إدعوا_له 💙 #فادي_ابراهيم #لبنان pic.twitter.com/hGw659YA7X
— A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) February 26, 2024
نجم الدراما اللبنانيه والعربيه فادي إبراهيم في ذمه الله رحمه الله عليه #إنا_لله_وإنا_اليه_راجعون 🙏🏻 #إدعوا_له 💙 #فادي_ابراهيم #لبنان pic.twitter.com/hGw659YA7X
خسرناك بيناتنا.. والخسارة كتير كبيرة.. بس رح تبقى بالقلب والذاكرة #فادي_ابراهيم
نفسك بالسما.. يا نجم النجوم 💔 pic.twitter.com/IYNgnWpAJv
— Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) February 26, 2024
خسرناك بيناتنا.. والخسارة كتير كبيرة.. بس رح تبقى بالقلب والذاكرة #فادي_ابراهيم
نفسك بالسما.. يا نجم النجوم 💔 pic.twitter.com/IYNgnWpAJv
النجم الأول صار بالسما 💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔#فادي_ابراهيم pic.twitter.com/1Ppu5jdejW
— Bassem Moughnieh (@Bassemmoughnieh) February 26, 2024
النجم الأول صار بالسما 💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔#فادي_ابراهيم pic.twitter.com/1Ppu5jdejW
الله يرحمك 🥲 #فادي_ابراهيم pic.twitter.com/QYnaPf6S5U
— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) February 26, 2024
الله يرحمك 🥲 #فادي_ابراهيم pic.twitter.com/QYnaPf6S5U
لن تهبّ العاصفة مرة ً ثالثة…
وفاة الممثل #فادي_ابراهيم .
نجم ُ الشاشة اللبنانية يترجّل عن صهوة جواده في عزّ عطائه. pic.twitter.com/w4Vow5JkIA
— Yazbek Wehbe (@YazbekWehbe) February 26, 2024
لن تهبّ العاصفة مرة ً ثالثة…
وفاة الممثل #فادي_ابراهيم .
نجم ُ الشاشة اللبنانية يترجّل عن صهوة جواده في عزّ عطائه. pic.twitter.com/w4Vow5JkIA
نجم الدراما اللبنانية وعلامتها الفارقة، فتى الشاشة الوسيم وصانع اللحظات المدهشة، الضاحك أبداً#فادي_ابراهيم وداعاً
له الرحمة والمغفرة ولأسرته ومحبيه أحرّ العزاء. pic.twitter.com/MDwyKG33GW
— Zahi Wehbe (@Zahiwehbe) February 26, 2024
نجم الدراما اللبنانية وعلامتها الفارقة، فتى الشاشة الوسيم وصانع اللحظات المدهشة، الضاحك أبداً#فادي_ابراهيم وداعاً
له الرحمة والمغفرة ولأسرته ومحبيه أحرّ العزاء. pic.twitter.com/MDwyKG33GW