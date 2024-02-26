تفاصيل جنازة الممثل اللبناني فادي إبراهيم وموعد وداعه الأخير

تفاصيل جنازة الممثل اللبناني فادي إبراهيم وموعد وداعه الأخير

بعد رحيل الممثل اللبناني فادي إبراهيم، يُحتفل بصلاة الجنازة الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الخميس 29 الجاري في الكنيسة الإنجيلية في بيروت، نزلة رياض الصلح، مقابل السراي الحكومي ويوارى الثرى في مدافن الإنجيليّة – رأس النبع.

وتتقبّل العائلة التعازي يومي الثلاثاء 27 والأربعاء 28 الجاري ابتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم الخميس 29 الجاري ابتداءً من العاشرة صباحاً لغاية موعد الجنازة في قاعة شارل سعد في الكنيسة الانجيليّة في بيروت، نزلة رياض الصلح، مقابل السراي الحكومي.