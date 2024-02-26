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لغز الماسة في يد جينيفر أنيستون يشعل الجماهير... هل أعلنت بطلة مسلسل Friends خطبتها؟ (صور)
فنّ
2024-02-26 | 12:30
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لغز الماسة في يد جينيفر أنيستون يشعل الجماهير... هل أعلنت بطلة مسلسل Friends خطبتها؟ (صور)
لغز الماسة في يد جينيفر أنيستون يشعل الجماهير... هل أعلنت بطلة مسلسل Friends خطبتها؟ (صور)
أثارت جينيفر أنيستون لغز خطوبتها من خلال ارتداء ماسة متلألئة في إصبعها في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة.
ومن غير المعروف أن ممثلة مسلسل Friends، البالغة من العمر 55 عامًا، لديها شريك، لكنها قالت سابقًا إنها "تحب أن تكون في علاقة"، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
واستعرضت الخاتم اللامع على السجادة الحمراء، حيث ارتدت ثوباً فضياً انسيابياً.
وتزوجت جين مرتين من قبل، حيث تزوجت من زميلها الممثل براد بيت، 60 عامًا، في عام 2000، وانفصلا في عام 2005.
وتزوجت للمرة الثانية في عام 2015 من ممثل آخر هو جاستن ثيرو (52 عاما)، لكنهما انفصلا في عام 2018.
ولم يستجب ممثلو النجمة لطلب التعليق.
ولكن جينيفير أنيستون أوضحت في حديثها في أواخر عام 2022: "أحب العلاقة... هناك لحظات أريد فيها أن أقول: "أنا بحاجة إلى الدعم"... سيكون من الرائع أن أعود إلى المنزل وأقع في ذراعي شخص ما وأقول: "كان ذلك يومًا صعبًا"."
وعما إذا كانت ستتزوج مرة أخرى، قالت وقتها: "لا تقل لا أبدًا بشكل حتمي (Never say never)، لكن ليس لدي أي اهتمام حاليا".
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